Akıncı için geri sayım başladı… Herkes merakla bekliyor! Sosyal medyada bir tek o konuşuluyor!

Yeni yılın ilk dizisi olarak 1 Ocak Cuma saat 20.00'de izleyici ile buluşacak olan Akıncı, ilk bölüm fragmanında heyecan ve aksiyon dolu sahneleri ile yine büyük merak uyandırdı. Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanacak olan dizinin ilk afişi de oldukça göz doldurdu.