25 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Kırmızı Oda, Hercai, Ramo, Akrep... İşte dünün reyting sonuçları

Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanırken birbirinden iddialı dizi, film ve programlar bu sıralamada zirvede yer almak için kıyasıya mücadele ediyor. Son dönemde başlayan diziler adından sıkça söz ettirirken özellikle de Kırmızı Oda ve Hercai dizisi yeni bölümleri ile adeta geceye damga vurdu. Peki, 25 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünün reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI GALİBİ HANGİ YAPIM OLACAK?

Geçtiğimiz hafta Total sıralamada zirvenin sahibi tv8'de yayınlanan "Kırmızı Oda", olurken 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen uzun soluklu dizi "Arka Sokaklar"yer aldı. Diziyi 3. sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" programı takip etti…