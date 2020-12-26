Haberler Günaydın Haberleri 25 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Kırmızı Oda, Hercai, Ramo, Akrep... İşte dünün reyting sonuçları

25 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? , , Ramo, Akrep... İşte dünün reyting sonuçları

Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! Geçtiğimiz akşam ekranlarında Ramo, Kanal D ekranlarında , Atv’de , ’de Akrep, Tv8’de Kırmızı ve TRT’de ise Payitaht Abdülhamid dizileri yepyeni bölümleri ile ekranlara geldi. Birbirinden iddialı dizi ve programlar sevenlerini ekran başına kilitlerken medya gündemini yakından takip edenler reytinglerdeki durumu merak ediyor. Peki, 25 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünün reyting sonuçları (AB ve TOTAL sıralama)

Giriş Tarihi: 26.12.2020 10:38 Son Güncelleme: 26.12.2020 10:51 ABONE OL
25 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Kırmızı Oda, Hercai, Ramo, Akrep... İşte dünün reyting sonuçları

Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanırken birbirinden iddialı dizi, film ve programlar bu sıralamada zirvede yer almak için kıyasıya mücadele ediyor. Son dönemde başlayan diziler adından sıkça söz ettirirken özellikle de Kırmızı Oda ve Hercai dizisi yeni bölümleri ile adeta geceye damga vurdu. Peki, 25 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünün reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI GALİBİ HANGİ YAPIM OLACAK?

Geçtiğimiz hafta Total sıralamada zirvenin sahibi tv8'de yayınlanan "Kırmızı Oda", olurken 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen uzun soluklu dizi "Arka Sokaklar"yer aldı. Diziyi 3. sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" programı takip etti…

Reyting sonuçları belli oldu! 23 Aralık 2020 Kuruluş Osman mı, Sadakatsiz mi? Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Arka Sokaklar, ikinci sırada Kırmızı Oda, üçüncü sırada Ramo dizisi yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Arka Sokaklar yer aldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - KIRMIZI ODA

2 - ARKA SOKAKLAR

3 - ESRA EROL'DA

4 - RAMO

5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

16 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI | Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir... Dünün Reyting sonuçları birincisi kim oldu?AB REYTİNG SONUÇLARI (18 Aralık)

1 - KIRMIZI ODA

2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

3 - RAMO

4 - ARKA SOKAKLAR

5 - AKREP

ARKADAŞINA GÖNDER
25 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Kırmızı Oda, Hercai, Ramo, Akrep... İşte dünün reyting sonuçları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA