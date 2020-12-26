25 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Kırmızı Oda, Hercai, Ramo, Akrep... İşte dünün reyting sonuçları

Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanırken birbirinden iddialı dizi, film ve programlar bu sıralamada zirvede yer almak için kıyasıya mücadele ediyor. Son dönemde başlayan diziler adından sıkça söz ettirirken özellikle de Kırmızı Oda ve Hercai dizisi yeni bölümleri ile adeta geceye damga vurdu. Peki, 25 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünün reyting sonuçları…
REYTİNG SONUÇLARI GALİBİ HANGİ YAPIM OLACAK?
Geçtiğimiz hafta Total sıralamada zirvenin sahibi tv8'de yayınlanan "Kırmızı Oda", olurken 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen uzun soluklu dizi "Arka Sokaklar"yer aldı. Diziyi 3. sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" programı takip etti…
25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Arka Sokaklar, ikinci sırada Kırmızı Oda, üçüncü sırada Ramo dizisi yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Arka Sokaklar yer aldı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - KIRMIZI ODA
2 - ARKA SOKAKLAR
3 - ESRA EROL'DA
4 - RAMO
5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
AB REYTİNG SONUÇLARI (18 Aralık)
1 - KIRMIZI ODA
2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
3 - RAMO
4 - ARKA SOKAKLAR
5 - AKREP