Fenomen TheBehz: Sosyal medyadaki linç kültürü artık prim kaynağı!

TheBehz yeni sosyal dünyanın yeni ünlülerinden biri. Genç kitlenin takip ettiği TheBehz, Youtube kanalında kendine has tarzı ile sevilen isimlerden. Her ünlü gibi TheBehz'in de kavgaları, sevdikleri ve en'leri çok merak ediliyor. İrem Erbaş sordu, TheBehz cevapladı…
Pandemi döneminde neler yaptın? YouTube'da içerikler arttı mı, azaldı mı?
YouTube'da içerikler arttı. Son bir ayda 150 bin abone kazandım. Bu aralar uğraşıyorum, iyi gidiyor. Pandemi daha çok odaklanmamı sağladı. Kendimi buldum.
İçerik fikri bulamadığın, tıkandığın oluyor mu?
Oluyor. İçerik üretiminde bir ekiple çalışıyorum. Bana yardımcı oluyorlar. Ama bazen hiçbirimizin aklına bir şey gelmiyor. O kadar zor bir yer ki YouTube. Bir şey yapıyorsun sende güzel durmuyor, başkasında oluyor. Her içerik sana uymuyor. Sürekli de üretmek zorundasın.
Beğendiğin, takip ettiğin YouTuberlar var mı?
Yok. Kendimi bile izlemiyorum. O kadar uzağım. YouTube hiç izlemem. Kendi videolarımı da montaj bittikten sonra fikir vermek için izlerim sadece.
İçeriklerini beğenmediğin bir YouTuber var mı?
Yok.
Sosyal medya fenomenleri birbirleri hakkındaki görüşlerini sık sık dile getiriyor. Bir kaos ortamı oluşuyor. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
Ben de yapıyorum onu. Bizim de tartıştığımız insanlar oldu. Ama bunun gerçek bir kavga olduğunu düşünmüyorum. Prim için yapılıyor. Bir insan bir insanla tartışıyorsa bunu sosyal medyaya taşıyacağını düşünmüyorum. Bizim mesela Reynmen ile bir problemimiz oldu, çözdük. Sosyal medya ile ilgili bir problem olmuştu. Bunun üzerine tartıştık ve kapattık konuyu. Şu an katiyen görüşmüyoruz.
"SADECE MERVE'Yİ TAKİP EDİYORUM"
Sence TikTok Türkiye'nin en iyisi kim?
Merve Yalçın diyormuşum :) TikTok'ta da sadece Merve'yi takip ediyorum. O da kız arkadaşım olduğu için.
Sosyal medyadaki linç kültürü hakkında ne düşünüyorsun? Hiç linç yedin mi?
Çok yedim. Ben 2 yıldır sosyal medyada iş yapıyorum. Şunu anladım ki, kesinlikle cevap vermeyeceksin. Verdiğin cevaptan bile bir şey buluyorlar. Biriyle tartışıyorsun o kişinin kitlesi sana bir şeyler söylüyor, senin kitlen ona bir şeyler söylüyor. Onun ortası yok. Bir yandan da ne yaparsan yap 5 ay sonra unutuluyor her şey. Sosyal medyadaki linç kültürü artık prim kaynağı. Adam sırf adını tekrardan duyurmak için kötü bir şey yapıyor mesela.
"PRESTİJİME ÖNEM VERİRİM"
Sen de bir gün YouTube'da izlenmezsen, gündemden düşersen kullanır mısın bu taktiği?
Asla. Kendi ismime ve prestijime önem veren biriyim ben. Kendini rezil ederek ismini duyurmak bence hiç hoş bir şey değil. Unutanlar kadar unutmayanlar da oluyor tabii bu kötü olayları.
Son günlerde "Yok artık, bu kadarı da pes" dediğin bir açıklama oldu mu?
TikTok çok garip bir yer. TikTok fenomenleri sürekli birbirleriyle tartışıyor. İnanılmaz şeyler konuşuyorlar. Burada söylenecek konular değil. Çok ağır ve argo konuşuyorlar. Bunlar beni şaşırtıyor.
Kız arkadaşın Merve Yalçın da bir TikToker. Böyle durumlarla siz de karşı karşıya kalıyorsunuzdur. Bazen TikTok'u hayatınızdan çıkarmayı düşünüyor musun?
Yok, demiyorum. TikTok çok güzel bir platform. Biz bu işi yapıyoruz, sosyal medyadayız. TikTok beni hem YouTube'da hem Instagram'da daha yukarı attı. İyi kullanıldığı zaman güzel bir platform. Biz kendi işimizi yapıyoruz, kimseyle tartışmıyoruz. Bizi seven kitleye hitap ediyoruz.
"Yok artık sen de mi?" dediğin seni hayal kırıklığına uğratan son kişi kimdi?
Çocukluk arkadaşım. Dün oldu bu olay. Hiç beklemediğim bir şey yaptı.
Bu bölümde 'neyi, neye, kime' diye sormayacağım. Yalnızca 'nasıl' diye soracağım. Hazır mısın? :)
Nasıl seviyorsun?
Güzel.
Nasıl davranıyorsun?
Çok iyi.
Nasıl özlüyorsun?
Arada bir.
Nasıl merak ediyorsun?
Arada bir.
Nasıl katlanıyorsun?
Çok zor! İnanılmaz zor!
Her şey üstüne geldiğinde nasıl kaçıyorsun?
Kaçamıyorum, yüzleşiyorum.
O MU BU MU?
Kafalar ile kışkırtma videosu çekmek mi, Enes Batur ile sualtında 24 saat yaşamak mı?
Kafalar ile kışkırtma videosu çekmek.
Ezgizem ile mi Yaren Alaca ile mi Tiktok çekmek?
İkisi de olmaz. İşlerine saygı duyuyorum tabii de illa birini seçmek zorundaysam Yaren derim. Daha genç olduğu için olabilir. Ezgizem daha farklı bir kitleye hitap ediyor, evli. Daha farklı videolar çekiyor. Biz daha genciz.
TikTok mu Instagram mı?
Instagram.
Berkcan videoları mı Reynmen videoları mı?
İkisi de değil. İki isimle de aram çok kötü. Hiçbir şekilde uyuşmuyoruz.
Flört mü sevgili mi?
Sevgili.
Acun Ilıcalı'nın şarkı söylediği bir O Ses yarışmasında jüri olup ona dönmemek mi, stand up yaptığı bir Yetenek Sizsiniz yarışmasında erkenden red butonuna basmak mı?
Stand up yaptığı bir Yetenek Sizsiniz yarışmasında erkenden red butonuna basmak.
EN'LER
Bugüne kadarki en kötü date anın nedir?
Anlatmayayım ya.
İstanbul'da en sevdiğiniz semt neresi?
Kartal.
"Adresime kadar bulmuş"
Sosyal medyadan aldığın en kötü veya en saçma yorum neydi?
Bir adam adresime kadar bulmuş. "Şu saatte şuraya geleceğim sana şunu, bunu yapacağım" diye mesaj attı. Ben de güldüm. Anlamadım neden bu kadar bilendiğini.
Seni en çok sinirlendiren şey nedir?
Enseme vurulması.
Seni bu hayatta en çok ne şaşırttı?
TikTok'a başlamam. Çok eleştirirdim.
En çok ne için para harcarsın?
Alışveriş.
En güçlü ve en zayıf yönün nedir?
En güçlü yönüm soğukkanlı olmam, en zayıf yönüm insanları kıramamam.
Gün içinde en çok kullandığın kelime hangisi?
Bip.
Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin ne olur?
Bir anda kesip atarım.
Hater'larına iletmek istediğin mesaj?
Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Devam edin. Siz yoksanız ben olamam. Özellikle hater'ların bana attığı mesajları paylaşmayı, onlarla konuşmayı çok seviyorum. Gerçekten zevk alıyorum. Konuştukça fikirleri değişir. Bana küfür ederler ama ben konuşmayı tercih ediyorum. Sonra ortak noktayı buluyoruz. Hepinizle konuşabiliriz, iyi ki varsınız.
Behzat'ın bugüne kadar hiç kimsenin duymadığı, sevenlerini şaşırtacak nesi var?
Askere gideceğim.