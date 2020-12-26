Fenomen TheBehz: Sosyal medyadaki linç kültürü artık prim kaynağı!

TheBehz yeni sosyal dünyanın yeni ünlülerinden biri. Genç kitlenin takip ettiği TheBehz, Youtube kanalında kendine has tarzı ile sevilen isimlerden. Her ünlü gibi TheBehz'in de kavgaları, sevdikleri ve en'leri çok merak ediliyor. İrem Erbaş sordu, TheBehz cevapladı…

Pandemi döneminde neler yaptın? YouTube'da içerikler arttı mı, azaldı mı?

YouTube'da içerikler arttı. Son bir ayda 150 bin abone kazandım. Bu aralar uğraşıyorum, iyi gidiyor. Pandemi daha çok odaklanmamı sağladı. Kendimi buldum.

İçerik fikri bulamadığın, tıkandığın oluyor mu?

Oluyor. İçerik üretiminde bir ekiple çalışıyorum. Bana yardımcı oluyorlar. Ama bazen hiçbirimizin aklına bir şey gelmiyor. O kadar zor bir yer ki YouTube. Bir şey yapıyorsun sende güzel durmuyor, başkasında oluyor. Her içerik sana uymuyor. Sürekli de üretmek zorundasın.

Beğendiğin, takip ettiğin YouTuberlar var mı?

Yok. Kendimi bile izlemiyorum. O kadar uzağım. YouTube hiç izlemem. Kendi videolarımı da montaj bittikten sonra fikir vermek için izlerim sadece.

İçeriklerini beğenmediğin bir YouTuber var mı?

Yok.

Sosyal medya fenomenleri birbirleri hakkındaki görüşlerini sık sık dile getiriyor. Bir kaos ortamı oluşuyor. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?

Ben de yapıyorum onu. Bizim de tartıştığımız insanlar oldu. Ama bunun gerçek bir kavga olduğunu düşünmüyorum. Prim için yapılıyor. Bir insan bir insanla tartışıyorsa bunu sosyal medyaya taşıyacağını düşünmüyorum. Bizim mesela Reynmen ile bir problemimiz oldu, çözdük. Sosyal medya ile ilgili bir problem olmuştu. Bunun üzerine tartıştık ve kapattık konuyu. Şu an katiyen görüşmüyoruz.

"SADECE MERVE'Yİ TAKİP EDİYORUM"

Sence TikTok Türkiye'nin en iyisi kim?

Merve Yalçın diyormuşum :) TikTok'ta da sadece Merve'yi takip ediyorum. O da kız arkadaşım olduğu için.

Sosyal medyadaki linç kültürü hakkında ne düşünüyorsun? Hiç linç yedin mi?

Çok yedim. Ben 2 yıldır sosyal medyada iş yapıyorum. Şunu anladım ki, kesinlikle cevap vermeyeceksin. Verdiğin cevaptan bile bir şey buluyorlar. Biriyle tartışıyorsun o kişinin kitlesi sana bir şeyler söylüyor, senin kitlen ona bir şeyler söylüyor. Onun ortası yok. Bir yandan da ne yaparsan yap 5 ay sonra unutuluyor her şey. Sosyal medyadaki linç kültürü artık prim kaynağı. Adam sırf adını tekrardan duyurmak için kötü bir şey yapıyor mesela.