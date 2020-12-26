Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nın nişan paylaşımı olay oldu! Sosyal medyayı salladılar…

Anne Arzu Sabancı, geçtiğimiz cuma günü Kayı ailesinin Bursa'daki evinde gerçekleşen nişan sonrası mutlu haberi Instagram'dan bu kare ile duyurmuştu. Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı bu fotoğrafa, nazar boncuğu emojisi koydu.