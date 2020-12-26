Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nın nişan paylaşımı olay oldu! Sosyal medyayı salladılar…

İş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Kayı, geçtiğimiz cuma günü evlilik yolunda ilk adımı attı. Güzel haberi Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından duyurmuştu. Hacı Sabancı, günler sonra nişanda çekilen bir fotoğrafı paylaştı.
İş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Kayı, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, nişanlandı.
Anne Arzu Sabancı, geçtiğimiz cuma günü Kayı ailesinin Bursa'daki evinde gerçekleşen nişan sonrası mutlu haberi Instagram'dan bu kare ile duyurmuştu. Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı bu fotoğrafa, nazar boncuğu emojisi koydu.
Sabancı ve Kayı çifti de, evlilik yolunda önemli adım attıkları günden ilk fotoğraflarını paylaştı. Çifte yakın dostlarından mutluluk mesajları geldi.
Sabancı ve Kayı'nın pandemi sonrası nikah masasına oturması bekleniyor. Aradığı mutluluğu sosyetik güzel Nazlı Kayı'da bulan iş insanı Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlenme teklifinde bulunmuştu.
Kayı, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Nazlı Kayı, sevgilisi ile birlikte çekilen karesini "Evet" notuyla paylaşmıştı.