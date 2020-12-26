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‘Her şeyi kitabına uydurmuşlar’ sözü iftira sayılmaz

’nin “Her şeyi kitabına uydurmuşlar” diye suçladığı eski yapım şirketinin patronu, “Bize iftira atıyor” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Tilbe’nin sözünü iftira değil, sitem olarak değerlendirdi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
‘Her şeyi kitabına uydurmuşlar’ sözü iftira sayılmaz

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Yıldız Tilbe, 'Yıldız'dan Türküler' isimli albümünün satış gelirlerinden pay alamadığı iddiasıyla Avrupa Müzik'e 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ancak mahkeme, davanın reddine karar verdi. Tilbe de bunun üzerine eski patronları hakkında "Her şeyi yapıp kitabına uydurup hiçbir şey yapmamış gibi davranıyorlar" dedi.



'KİŞİLİK HAKLARIMA SALDIRI'

Açıklamanın ardından Avrupa Müzik'in sahibi Deniz Erdem savcılığa başvurarak Tilbe'nin asılsız ithamlarda bulunarak kişilik haklarına saldırdığını ve iftiraya maruz kaldıklarını ileri sürdü. Savcılık ise Tilbe'nin sözlerini iftira değil sitem olarak değerlendirip suç unsuruna rastlanmadığını belirtti.

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‘Her şeyi kitabına uydurmuşlar’ sözü iftira sayılmaz
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