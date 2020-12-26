2020 Masterchef şampiyonu ne zaman belli olacak? Masterchef finali ne zaman? İlk finalist Serhat oldu...

Masterchef Türkiye'nin bu sezonu için sona yaklaşıldı. İlk finalistin geçtiğimiz akşam belirlenmesiyle beraber yarışmanın sıkı takipçileri de araştırmalarına başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz bölüm Özgül ile eleme adayı düellosunda karşı karşıya gelen Serhat yaptığı yemeklerle şeflerin gönlünü fethederken Özgül potaya giren üçüncü isim oldu. Peki, Masterchef finali ne zaman? Masterchef ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar…

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Tv8'in sevilen yarışma programı Masterchef finali için geri sayım başladı. Sona kalan dört yarışmacı arasındaki mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta eleme potasındaki isimler ise Özgül, Barbaros ve Emir oldu…