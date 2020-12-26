Son Dakika Haberler: Engin Nurşani gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! En acı veda…

Engin Nurşani'nin yapımcısı Cafer Özdemir ise, "Engin bana göre çağımızın ozanıydı. Yeni neslin yetiştirdiği en değerli sanatçımızdı. Yapımcı bağımdan önce kardeş bağım vardı." ifadelerini kullandı. Engin Nurşani'nin cenaze törenine Belçika'dan gelen Besim Özşahin, "Kirvesiyim ben. Belçika'dan geliyorum. Çocukluktan beri beraberiz. 9 Ocak doğum günüydü. Bu sene yanında olamayacağız. Ama her zaman yüreğimizde." diye konuştu. Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan da, "Bu kültürün güzel taşıyıcılarından birisiydi. Güzel sesi hep yankılanacak." şeklinde konuştu.