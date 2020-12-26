Ünlülerden ilginç pandemi öyküleri…Bizi ne hallere düşürdün ey korona

Hülya Koçyiğit de salgın sürecini kendisini ekstra koruyarak geçiriyor. "Aşının gelmesiyle virüsten kurtulacağımıza inancım tam. Sosyal mesafe ve hijyene çok dikkat ediyorum. Aile fertlerimle görüşürken bile kuralları yerine getirdim" diyen Koçyiğit, çekimlerde kendi makyaj malzemesini kullandığını, bu süreçte evde en çok kolonya tükettiklerini söyledi.