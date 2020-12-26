Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 26 Aralık 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 26 Aralık 2020 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 26 Aralık 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2021'İN EN KARARLI OLANI: AKREP BURCU" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Güneş-Chiron karesi; Toplum sağlığını tehdit eden her konuda duyarlılığımızın artacağını işaret ediyor. İçeriğinde trans yağ kullanan firmalar bu günlerde daha çok gündeme gelirken sert yaptırımlar kapıda… Gıda mühendisleri gündeme gelebilir.
Koç: Yaşam koşullarının değişmesine ayak uyduruyorsun. Olaylar karşısında pozitif tarafta durman işlerinin hızlıca çözülmesini sağlıyor.
Boğa: Korumacı yapın ilişkisi olan bir Boğa burcuysan sorun yaşamana neden olabilir. Kariyer yaşamında doğru zamanda doğru yerde duruyor olman fırsatları beraberinde getiriyor.
İkizler: Aile içinde huzursuzluk çıkaran aile bireyi ile mantıklı bir konuşma gerçekleştirebilirsin. Ilımlı ve sempatik tavırlarını lehine kullanıyorsun.
Yengeç: Sana karşı arkadaş grubunda bir tepkinini olduğunu sezebilirsin. Kendini daha açık ifade etmen bu tepkinin ortadan kalkmasına neden oluyor.
Aslan: Umursamaz gibi bir tavırda olsan da aslında her şeyi düşünüyorsun. Fakat zihni yorgun düşebilir. Aklını dağıtacak hobilerin ile ilgileniyorsun.
Başak: Giyim tarzını değiştiriyorsun. Daha açık tonlarda renkler tercih edebilirsin. Bu konuda ailenin görüşleri senin için fikir oluşturuyor.
Terazi: Zamanla yarıştığını hissedebilirsin. Çalışan bir Terazi burcuysan tempon artıyor işinde başarılı olman statü kazanmanı sağlayabilir. Düşüncelerini açıkça söylenmesinden yanasın.
Akrep: Kalıplarını terk etmiyorsun. Alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmiyorsun. Müzik, resim gibi alanlara yeteneğin olduğunu keşfedebilirsin.
Yay: Ailene karşı daha yakın ve içten davranıyorsun. Yaşam tarzını belirli oranda değiştirebilirsin. Sağlığına önem veriyorsun.
Oğlak: Kendini ifade ediş tarzın çevren tarafından gayet ikna edici. Kendi işinin sahibi bir Oğlak burcuysan organizasyon konusunda oldukça verimli olabilirsin.
Kova: Çevrene ve kendine karşı bilinçli bir insansın. Sağlığına ve sporuna dikkat ediyorsun. Çocuk sahibi bir Kova burcuysan onların eğitimleri için oldukça fazla çaba harcıyorsun.
Balık: Güven kavramı senin için oldukça önemli. Arkadaş çevrende aradığın bu kıstas bu günlerde sarsılabilir. Dikkatli olmalısın.
2021'İN EN KARARLI OLANI: AKREP BURCU
Aklınızda ne varsa, gerçekleştirmek isteğiniz hangi hedefiniz ağır basıyorsa 2021 yılında bir değişim ve gelişim süzgecinden geçecek. Bununla birlikte siz de kendinizi daha iyi tanıyacak duygularınızı anlamlandıracaksınız. 2020 yılında ne kadar yorulduğunuzu, duygusuz insanlarla ne denli uğraştığınızı ve kalbinizin ne kadar yorulduğunuzu sadece siz biliyorsunuz. 2021 yılında da zorluklara göğüs geren, en ağır sorumlulukların altına girmekten korkmayan ve stresin esiri olmayan taraf siz olacaksınız. Gök kubbe Ocak ayı itibariyle desteğini sizden esirgemeyecek.
''Sözüm Senettir'' Diyenlerdensiniz
Kişiler arası iletişim konusunda hassas olduğunuz bir döngüde olabilirsiniz. Öyle ki sosyal ortamınızdaki, iş yerinizdeki ya da aile içindeki konuşmalarınızda ya kendinizi yanlış anlatan ya da konuları yanlış anlayan kişi siz olabilirsiniz. Sonucu ne olursa olsun, gönül almayı bilen ve geçmişe takılmak istemeyen taraf da siz olacaksınız. Sorunların büyümemesi için özür dilemenin bir erdem olduğunu da keşfedeceksiniz. Size yapılan davranış ne olursa, siz on mislisiyle karşılık vereceksiniz. Duygularınızda, söylediklerinizde ve yaptıklarınızda oldukça netsiniz.
Gönül İşlerinde Hata Yok!
Aşk hayatınızda en düşmek istemediğiniz hata olan, şeffaf davranmama hatasına çevrenizdeki bazı kişiler gibi düşmeyeceksiniz. Özellikle de ilişkinizde söz hakkı olmayan üçüncü kişiler de 2021 yılında sizden cevabını alanlar arasında olacaklar. Kalbinizdeki güzel duygulara daha fazla yer vermek isteyeceksiniz.
İlişkisi olan bir Akrep burcuysanız; 2021 yılında sosyal medya yüzünden sevdiğiniz kişi ile çokça tartışabilirsiniz. İlişkiniz bambaşka bir sürece girebilir.
Kalbi boş bir Akrep burcuysanız; İş hayatınızda kalbi size karşı boş olmayan birisi itirafta bulunabilir.
2021'nin İlk Dört Ayında;
2021'nin İkinci Dört Ayında;
2021'in Son Dört Ayında;