Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 26 Aralık 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 26 Aralık 2020 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 26 Aralık 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2021'İN EN KARARLI OLANI: AKREP BURCU" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 ARALIK 2020 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Chiron karesi; Toplum sağlığını tehdit eden her konuda duyarlılığımızın artacağını işaret ediyor. İçeriğinde trans yağ kullanan firmalar bu günlerde daha çok gündeme gelirken sert yaptırımlar kapıda… Gıda mühendisleri gündeme gelebilir.

Koç: Yaşam koşullarının değişmesine ayak uyduruyorsun. Olaylar karşısında pozitif tarafta durman işlerinin hızlıca çözülmesini sağlıyor.

Boğa: Korumacı yapın ilişkisi olan bir Boğa burcuysan sorun yaşamana neden olabilir. Kariyer yaşamında doğru zamanda doğru yerde duruyor olman fırsatları beraberinde getiriyor.

İkizler: Aile içinde huzursuzluk çıkaran aile bireyi ile mantıklı bir konuşma gerçekleştirebilirsin. Ilımlı ve sempatik tavırlarını lehine kullanıyorsun.

Yengeç: Sana karşı arkadaş grubunda bir tepkinini olduğunu sezebilirsin. Kendini daha açık ifade etmen bu tepkinin ortadan kalkmasına neden oluyor.

Aslan: Umursamaz gibi bir tavırda olsan da aslında her şeyi düşünüyorsun. Fakat zihni yorgun düşebilir. Aklını dağıtacak hobilerin ile ilgileniyorsun.