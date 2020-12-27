Arka Sokaklar’ın Yüsra Geyik’i sosyal medyayı salladı! Yüsra Geyik, Survivor Mert Öcal ile dalga geçti…

Bu notu gören Geyik kendini tutamadı ve arkadaşının bu yorumuna "İnanılmaz şahane bir söz kim söylemiş bunu Mert Bey" diyerek yanıt verdi. Survivor Mert'in sözüyle dalga geçen güzel oyuncuya yanıt gecikmedi.

Survivor Mert Öcal Yüsra Geyik'e "Ben" yanıtını verdi. İkilinin bu yazışmasına ise beğeni ve yorum yağdı.