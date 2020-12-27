Haberler Günaydın Haberleri Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Seda Sayan "İnsanların ekmeğiyle oynamak size yakışmıyor" yorumu ile çıldırdı! İşte Seda Sayan'ın takipçisine yanıtı...

'nın yeni sunucusu "İnsanların ekmeğiyle oynamak size yakışmıyor" yorumu ile çıldırdı! İşte Seda Sayan'ın takipçisine yanıtı...

Şimdilerde programının sunuculuğunu yapan 'nun yerine geliyor haberi da gündem oldu. Seda Sayan, 2021'de ekranların sevilen gündüz kuşağı programı olan Gelinim Mutfakta'yı sunacak. Seda Sayan daha önce de yine Onur Büyüktopçu'nun sunduğu programına sunucu olmuş Onur Büyüktopçu da başka bir kanala olmuştu. Seda Sayan'ın Gelin Mutfakta'ya sunucu olması Onur Büyüktopçu'ya ikinci şok olarak yorumlandı. İkinci kez ünlü sunucunun yerine gelen Seda Sayan'a yorum yağdı. Seda Sayan, "İnsanların ekmeğiyle oynamak size yakışmıyor" yorumu ile çok sinirlendi. İşte Seda Sayan'ın takipçisine verdiği yanıt...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 16:17 Son Güncelleme: 27.12.2020 16:42 ABONE OL
Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Seda Sayan İnsanların ekmeğiyle oynamak size yakışmıyor yorumu ile çıldırdı! İşte Seda Sayan'ın takipçisine yanıtı...

Şimdilerde Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapan Onur Büyüktopçu'nun yerine Seda Sayan geliyor haberi sosyal medyada da gündem oldu. Seda Sayan, 2021'de ekranların sevilen gündüz kuşağı programı olan Gelinim Mutfakta'yı sunacak.

Seda Sayan daha önce de yine Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Yemekteyiz programına sunucu olmuş Onur Büyüktopçu da başka bir kanala transfer olmuştu.

Seda Sayan'ın Gelinim Mutfakta'ya sunucu olması Onur Büyüktopçu'ya ikinci şok olarak yorumlandı. İkinci kez ünlü sunucunun yerine gelen Seda Sayan'a yorum yağdı.

Seda Sayan, "İnsanların ekmeğiyle oynamak size yakışmıyor" yorumu ile çok sinirlendi. İşte Seda Sayan'ın takipçisine verdiği yanıt...

Sayan, Hayatımda hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadım" dedi.

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Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Seda Sayan "İnsanların ekmeğiyle oynamak size yakışmıyor" yorumu ile çıldırdı! İşte Seda Sayan'ın takipçisine yanıtı...
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