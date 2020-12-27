Kraliyet Ailesi’nden yeni gelişme: Prens Harry ve eşi Meghan Markle Kraliyet Ailesi’ne dönmek mi istiyor?

Ocak ayında kıdemli kraliyet olmaktan geri adım atan Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin Kraliyet Ailesi'ne geri dönmek istediği iddia edildi. Himayelerini korurken çalışmayan kraliyet ailesi üyesi olmaya devam edebilmelerini sağlamak için daha kalıcı bir anlaşma yapmayı umut ettikleri belirtildi. Bu durum, Kraliyet Ailesi'ne geri dönmek istedikleri yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi…
Prens Harry ve eşi Meghan Markle, kraliyet himayelerini sürdürmeleri ve anlaşmayı şahsen imzalamak için İngiltere'ye geri dönmelerini sağlayacak olan "Megxit" anlaşmasına 12 aylık bir uzatma talep etti.
"KALICI BİR ANLAŞMA UMUT EDİYORLAR"
Ocak ayında kıdemli kraliyet olmaktan geri adım atan çift, himayelerini korurken çalışmayan kraliyet ailesi üyesi olmaya devam edebilmelerini sağlamak için daha kalıcı bir anlaşma yapmayı umut ettikleri belirtildi.
Bu hareket, çiftin son aylarda birçok sosyal medya platformunda ticari yayınlar elde etmesi ile ortaya çıktı ve bu nedenle 12 aylık gözden geçirme tarihi yaklaşırken kraliyet yardımcıları bu durumu titizlikle incelenecek bir faktör olarak ele aldı.
Müzakerelerin bir parçası olarak, eşi Meghan'ın da katılabileceği, yardımcıları ve aileyle yüz yüze konuşmak için İngiltere'ye dönen Prens Harry ile kıdemli kraliyet mensupları arasında görüntülü bir görüşme yapılacağı bildirildi.
"DAHA AZ ÇATIŞMACI BİR ANLAŞMA"
Çiftin kraliçenin 95. ve Edinburgh Dükü'nün 100. doğum günleri için zamanında geri dönmek istedikleri bildirildi.
Son tartışmalarda, ocak ayında Sandringham'da yapılan daha anlaşmadan "daha az çatışmacı" olduğu belirtildi ve geri dönmek istemeleri durumunda onlara 31 Mart'ta sona eren bir erteleme süresi verildiği söylendi.
The Sun on Sunday'e göre çiftlerin yüksek kazanç getiren dijital platformlardaki anlaşmalarının "majestelerinin değerlerine" uygun olduklarından emin olmak için değerlendirileceği bildirildi.
Kraliyet ailesinin biyografi yazarı Morton, Prens Harry'nin rollerinden çekilmelerinden pişmanlık duyduğunu fakat ancak genel olarak verilen karardan pişman olmadığını iddia etti.