Kraliyet Ailesi’nden yeni gelişme: Prens Harry ve eşi Meghan Markle Kraliyet Ailesi’ne dönmek mi istiyor?

"KALICI BİR ANLAŞMA UMUT EDİYORLAR"

Ocak ayında kıdemli kraliyet olmaktan geri adım atan çift, himayelerini korurken çalışmayan kraliyet ailesi üyesi olmaya devam edebilmelerini sağlamak için daha kalıcı bir anlaşma yapmayı umut ettikleri belirtildi.

Bu hareket, çiftin son aylarda birçok sosyal medya platformunda ticari yayınlar elde etmesi ile ortaya çıktı ve bu nedenle 12 aylık gözden geçirme tarihi yaklaşırken kraliyet yardımcıları bu durumu titizlikle incelenecek bir faktör olarak ele aldı.

Müzakerelerin bir parçası olarak, eşi Meghan'ın da katılabileceği, yardımcıları ve aileyle yüz yüze konuşmak için İngiltere'ye dönen Prens Harry ile kıdemli kraliyet mensupları arasında görüntülü bir görüşme yapılacağı bildirildi.