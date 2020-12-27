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12. yeni bölüm fragmanı izle: Volkan kıskançlık krizine giriyor! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan 12.bölüm fragmanı izleyiciye buluştu. Gelecek hafta ekrana gelecek olan bölümde Volkan’ı çıldırtan görüntü yeni olayların yaşanmasına sebep olur. Öte yandan Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, kıskançlık yapıyor. Nefes kesen sahnelerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili tüm detaylar haberimizde derlendi. Peki Sadakatsiz 12.bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? İşte Volkan'ın kıskançlık krizine girdiği yeni bölüm fragmanı

Giriş Tarihi: 27.12.2020 23:15 Son Güncelleme: 27.12.2020 23:16 ABONE OL
Sadakatsiz 12. yeni bölüm fragmanı izle: Volkan kıskançlık krizine giriyor! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Ekranların son dönemde en çok adından söz ettiren dizisi Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ile izleyenlerini şaşkına çevirdi. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Volkan'ın kıskançlığı damga vuracak. Bir yandan Asya zor durumda kalması Turgay'ı harekete geçirecektir. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin 11. bölümünde evine yapılan saldırı Asya'yı huzursuz etmiştir. Peki Sadakatsiz 12.bölümde neler olacak? Sadakatsiz 12. yeni bölüm fragmanı sizlerle…

SADAKATSİZ 12. BÖLÜM FRAGMANINDA VOLKAN ÇİLEDEN ÇIKIYOR!

Merakla beklenen Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde; Volkan, Asya'ya olan duygularına engel olamıyor. Olay gecesi Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, kıskançlık yapması damga vuruyor…

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evine yapılan saldırı Asya'yı huzursuz etse de Volkan'ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır. Volkan'ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül'ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali'yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.

Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Volkan, Asya'ya olan duygularına engel olamıyor. Olay gecesi Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, kıskançlık yapıyor. Turgay'ın, Asya'nın yanında kalma ihtimali ise onu çileden çıkarıyor. Volkan, ne yapmaya çalışıyor? Asya, Volkan'ın kıskançlıkları karşısında ne yapacak?

Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı yayınlandı

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Sadakatsiz 12. yeni bölüm fragmanı izle: Volkan kıskançlık krizine giriyor! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?
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