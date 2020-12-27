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Son dakika: 'den kötü haber! Sosyal medya hesabından duyurdu...

Son dakika haberi... Şarkıcı ve sunucu , önceki gün hastaneye kaldırıldı. 46 kiloya kadar düştüğünü söyleyen Serengil, ameliyat olması gerektiğini açıkladı

Giriş Tarihi: 27.12.2020 23:48 Son Güncelleme: 28.12.2020 00:22 ABONE OL
Son dakika: Seren Serengil'den kötü haber! Sosyal medya hesabından duyurdu...

Son dönemde magazin programı sunuculuğu yapan Seren Serengil'den sağlık sorunları yaşadığını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Serengil, "Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin, sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm" dedi.

Serengil sözlerini şöyle sürdürdü:

Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi.

46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum... Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetmierim yapılacak.

Bazen aylarca yoğum bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım...

Dualarınızla yine bunu da atlatacağım... İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah...

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Son dakika: Seren Serengil'den kötü haber! Sosyal medya hesabından duyurdu...
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