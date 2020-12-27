Magazin gündemi son dakika ayrılık haberini konuşuyor. Yasak aşkı ile günlerce konuşulan hatta işine bile son vermek zorunda kalan Ece Erken, avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişki yaşadığı haberi uzun süre gündemden düşmemiş, Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı.
Yaz boyu birlikte tatil yapan Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkı kısa sürdü. Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ayrılığı duyurdu.
Ece Erken'in ayrılık paylaşımı ise akıllara Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'i akıllara getirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen geçmişte aynı filmde yer aldığı ünlü popçu Murat Dalkılıç ile aşk iddialarına sosyal medyadan yanıt vermiş Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda, "Herkese selam, bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok. Sevgiler" ifadelerini kullanmıştı.
Ece Erken'in Melis Sezen gibi hikaye paylaşması dikkat çekti. Ece Erken paylaşımında "Benim de hayatımda kimse yoktur" yazdı.
OTOMOBİLİN CAMINI KIRDI
Ece Erken ve Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sürpriz birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, evinin önündeki arabalara zarar veren bir kadının görüntülerini sosyal medyada paylaşmış, incelenen görüntülerin ardından o kadının sunucu Ece Erken olduğu anlaşılmıştı.