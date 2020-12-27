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Yakışıklı oyuncu İtalyan diziden bölüm başı servet kazanacak! İşte Can Yaman'ın İtalyan dizisinden alacağı para!

Son olarak dizisinde boy gösteren 'ın ünü ülke sınırlarını aştı. Farklı ülkelere satılan Can Yaman'ın yer aldığı diziler sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman'a ’nın önde gelen yapım şirketlerinden ’nin 2021 yılı başlarında çekimlerine başlayacağı ‘Sandokan’ adlı dizide oynaması için teklif geldi. Can Yaman'ın 10 bölüm sürecek ‘Sandokan’ adlı dizide başrol için anlaşmaya vardığı konuşulurken bölüm başı ücreti de dudak uçuklattı. Bakın Can Yaman İtalyan diziden ne kadar kazanacak...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 17:33 Son Güncelleme: 27.12.2020 17:44 ABONE OL
Yakışıklı oyuncu Can Yaman İtalyan diziden bölüm başı servet kazanacak! İşte Can Yaman'ın İtalyan dizisinden alacağı para!

Son olarak Bay Yanlış dizisinde boy gösteren Can Yaman'ın ünü ülke sınırlarını aştı. Farklı ülkelere satılan Can Yaman'ın yer aldığı diziler sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman'a İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden Lux Vide'nin 2021 yılı başlarında çekimlerine başlayacağı 'Sandokan' adlı dizide oynaması için teklif geldi.

Can Yaman'ın 10 bölüm sürecek 'Sandokan' adlı dizide başrol için anlaşmaya vardığı konuşulurken bölüm başı ücreti de dudak uçuklattı.

Posta'nın haberine göre Can Yaman İtalyan diziden bölüm başına da 100 bin Euro (925 bin lira) alacak.

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Yakışıklı oyuncu Can Yaman İtalyan diziden bölüm başı servet kazanacak! İşte Can Yaman'ın İtalyan dizisinden alacağı para!
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