Çöl aslanlarına moral

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, Libya'ya resmi ziyarette bulundu.Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı ziyaret eden Bakan Akar'ın konuşmasının ardından Esat Kabaklı, Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan konser verdi. Mehmetçik, üç sanatçının söylediği türkülerle, şarkılarla moral buldu.KONSER sonrası Mehmetçik'le bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektiren Serkan Çağrı, "Yeni yıl öncesi moral konseri gerçekleştirdik. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin" dedi. Elif Buse Doğan ise "Askerlerimizle yeni yıl öncesi konserde buluştuk. Aklımız, dualarımız onlarla. Her zaman yanlarındayız, iyi ki varlar!" diye konuştu.