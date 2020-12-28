Otomobil tutkunları Uludağ’da buluştu

KIŞ sezonunu geçtiğimiz hafta açan Ağaoğlu My Mountain Uludağ, önceki gün Porsche tutkunlarından oluşan Club Taycanavar'ı ağırladı. Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen Club Taycanavar üyeleri, 20 adet yeni model elektrikli Porsche araçları dağda sergiledi. Üyeler araçların önünde Ali Ağaoğlu ile Tik Tok çekerek esprili dakikalar yaşadı. Ağaoğlu My Mountain Uludağ, bu sezon otelin kapalı otoparkında elektrikli araçları şarj edebilmek için şarj üniteleri koyarak misafirlerine kolaylık sunuyor.