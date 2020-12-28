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Haberler: Çağla Şıkel aşısı oldu! Sosyal medya hesabından böyle seslendi!

gündemine Çağla Şıkel’den gelen haberi gibi düştü. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemisi milyonlarca kişinin hayatını etkiledi. Elbette ünlüler de dahil olmak üzere. aşısı olan ünlü sunucu Çağla Şıkel sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Çağla Şıkel, "Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli aşısını oldum. Aşıdan değil Covid-19'dan korkun" diyerek herkese olma çağrısında bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 15:25 Son Güncelleme: 28.12.2020 15:45 ABONE OL
Son Dakika Haberler: Çağla Şıkel Covid-19 aşısı oldu! Sosyal medya hesabından böyle seslendi!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Covid-19 aşısı oldu.

Çağla Şıkel, " Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısını oldum.

Aşıdan değil Covid-19'dan korkun" diyerek herkese aşı olma çağrısında bulundu.

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Son Dakika Haberler: Çağla Şıkel Covid-19 aşısı oldu! Sosyal medya hesabından böyle seslendi!
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