Son Dakika Haberler: Çağla Şıkel Covid-19 aşısı oldu! Sosyal medya hesabından böyle seslendi!
Magazin gündemine Çağla Şıkel’den gelen son dakika haberi bomba gibi düştü. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi milyonlarca kişinin hayatını etkiledi. Elbette ünlüler de dahil olmak üzere. Covid-19 aşısı olan ünlü sunucu Çağla Şıkel sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Çağla Şıkel, "Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısını oldum. Aşıdan değil Covid-19'dan korkun" diyerek herkese aşı olma çağrısında bulundu.