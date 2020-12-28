Burcunuz bugün ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 28 Aralık 2020 Pazartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Aralık 2020 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 28 Aralık 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2021'İN EN SADAKAT ARAYANI: OĞLAK BURCU " başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 ARALIK 2020 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Satürn iletişimi turizm sektöründeki değişimleri gözler önüne serebilir. İsim değişikliğine giden otellere şahit olabiliriz. Yeni dünya düzeninde eğitim anlayışına yenileri eklenirken, 2 Mayıs 1920'de Boğa döngüsünde kurulan Millî Eğitim Bakanlığı, aldığı kararlarla birlikte okulların açılıp açılmayacağı konusuna kesinlik kazandırabilir.

Koç: Kendini daha fazla önemsiyorsun. Bu durum çevren tarafından bencillik olarak algılansa da yüzünü kendine dönmeye ihtiyacın var.

Boğa: Harcamalarını kısman gerekiyor. Bazı kişisel bakım ürünlerine harcadığın paraları azaltabilirsin. Gelecek için kurduğun hayalleri tekrar revize edebilirsin.

İkizler: Duygularında inişli çıkışlı anlar yaşayabilirsin. Soğuk tavırlarını arkadaşların yanlış anlayabilir. Çalışan bir İkizler burcuysan odaklanma sorunu yaşıyor olabilirsin.

Yengeç: Sağlık konusunda kendi ihmal ettiğini düşünebilirsin. Yeşillik ağırlıklı beslenebilirsin. Vücudundaki zararlı toksinleri atmak için detoks yapıyorsun.

Aslan: Sevgili Aslan korkularının üzerine gitmekte cesur davranabilirsin. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan ve evlilik konularında konuşmaktan artık korkmayabilirsin.

Başak: Kariyer hayatın için olumlu gelişmeler yaşanabilir. Çalışan bir Başak burcuysan başında olduğun projelerde başarılı olabilirsin.