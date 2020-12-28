Burcunuz bugün ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 28 Aralık 2020 Pazartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Aralık 2020 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 28 Aralık 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2021'İN EN SADAKAT ARAYANI: OĞLAK BURCU " başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Venüs-Satürn iletişimi turizm sektöründeki değişimleri gözler önüne serebilir. İsim değişikliğine giden otellere şahit olabiliriz. Yeni dünya düzeninde eğitim anlayışına yenileri eklenirken, 2 Mayıs 1920'de Boğa döngüsünde kurulan Millî Eğitim Bakanlığı, aldığı kararlarla birlikte okulların açılıp açılmayacağı konusuna kesinlik kazandırabilir.
Koç: Kendini daha fazla önemsiyorsun. Bu durum çevren tarafından bencillik olarak algılansa da yüzünü kendine dönmeye ihtiyacın var.
Boğa: Harcamalarını kısman gerekiyor. Bazı kişisel bakım ürünlerine harcadığın paraları azaltabilirsin. Gelecek için kurduğun hayalleri tekrar revize edebilirsin.
İkizler: Duygularında inişli çıkışlı anlar yaşayabilirsin. Soğuk tavırlarını arkadaşların yanlış anlayabilir. Çalışan bir İkizler burcuysan odaklanma sorunu yaşıyor olabilirsin.
Yengeç: Sağlık konusunda kendi ihmal ettiğini düşünebilirsin. Yeşillik ağırlıklı beslenebilirsin. Vücudundaki zararlı toksinleri atmak için detoks yapıyorsun.
Aslan: Sevgili Aslan korkularının üzerine gitmekte cesur davranabilirsin. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan ve evlilik konularında konuşmaktan artık korkmayabilirsin.
Başak: Kariyer hayatın için olumlu gelişmeler yaşanabilir. Çalışan bir Başak burcuysan başında olduğun projelerde başarılı olabilirsin.
Terazi: Program ve planlarının dışında gelişen olaylar seni gerebilir. Çocuk sahibi bir Terazi burcuysan onların yaptığı aktiviteleri tekrar düzenlemek isteyebilirsin.
Akrep: Detaylar ile daha fazla ilgilenebilirsin. Sevdiklerinin sorunlarına merhametli bir şekilde yaklaşıyorsun.
Yay: Sevildiğini hissediyorsun. İlişkisi olan bir Yay burcuysan karşı taraf duygusal olarak seni önemsediğini gösterebilir.
Oğlak: Lüks tüketimini kontrol altında tutmalısın. Harcamalarının artması banka ve kartların ile sorun yaşamana neden olabilir.
Kova: Dobra konuşmaların yanlış anlaşılabilir. Arkadaşların bu özelliğin nedeni ile seni samimi buluyor. İlişkisi olmayan bir Kova burcuysan fazla gurur yapıyor olabilirsin.
Balık: Duygusal yıpranmışlıklarının son bulması ile kendini daha rahat hissediyorsun. İlişkisi olmayan bir Balık burcuysan senden hoşlanan birine karşı sende ilgi duymaya başlayabilirsin.
2021'İN EN SADAKAT ARAYANI: OĞLAK BURCU
Size duygusal anlamda ket vuranlara, emeğinize karşı değer göstermeyenlere, kalbinizi açmanıza rağmen buna beklediğiniz değeri vermeyen kişilere ''elveda'' dediğiniz bir yıla giriş yapıyorsunuz. Unutmayın, 2021'e girerken kimin kalbinin beyaz, kimin kalbinin siyah olduğunu da en iyi siz göreceksiniz. Sizin için güven ve sadakat duygusu yeni yılda güçlü bir biçimde hissettiğiniz duygular olacak. Yorucu ve keyifsiz anları ardınızda bırakmaya çalışırken yıpranmış olsanız da yeni yıl için adeta bir can suyu niteliğinde diyor gök kubbe.
Pusulanız, Kalbiniz
Yeni ilişkiler kurmaktan ve doğru bir şekilde sosyalleşmekten geri kalmayacağınız bir yıla girerken kalbinizi ağrıtan yükleri de ardınızda bırakmak isteyeceksiniz. Hayat stres yapmak için ve endişelenmek için çok kısa, ancak beklemek için ise oldukça uzun. Öyle ki güzel şeyler yaşamak için de beklemeyeceksiniz, adım atacaksınız. Gökyüzü size karşı verilen manevi desteğin artacağını işaret ederken bu desteği en doğru biçimde değerlendireceğinizin de altını çiziyor. Verilen emeklerin değerini bilmekten ve hak eden kişilere hakkını vermekten geri kalmıyorsunuz.
Birikimci Yanınız Ön Planda
14 Mayıs tarihinde şans gezegeni Jüpiter'in su burcuna geçişi hayata dair planlarınızı size hatırlatabilir. Maddi anlamda yeni alternatifler ararken yatırımlarınızı da gözden geçirmek isteyeceksiniz. Bu yıl diğer yıllarda olmadığı kadar birikimci yanınız ortaya çıkacak. 2021 yılında bir yandan güvenmek isteyecek bir yandan da güven vermek isteyeceksiniz. Hayatınız yılın ikinci yarısında hız kazanırken zamanı ve parayı doğru kullanmak konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz.
İlişkisi olan bir Oğlak burcuysanız; Sevgilinizle gelecek adına güçlü adımlar atmak isteyeceksiniz.
Kalbi boş bir Oğlak burcuysanız; Karşılaşacağınız kişi daha önce hissetmediğiniz duyguları hissettirebilir size…
2021'nin İlk Dört Ayında;
2021'nin İkinci Dört Ayında;
2021'in Son Dört Ayında;