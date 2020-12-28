Son dakika: Can Yaman İtalyan dizide başrol oldu! Yakışıklı oyuncu Can Yaman bölüm başı servet kazanacak! İşte Can Yaman'ın İtalyan dizisinden alacağı para!

Son olarak Bay Yanlış dizisinde boy gösteren Can Yaman'ın ünü ülke sınırlarını aştı. Farklı ülkelere satılan Can Yaman'ın yer aldığı diziler sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman'a İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden Lux Vide'nin 2021 yılı başlarında çekimlerine başlayacağı 'Sandokan' adlı dizide oynaması için teklif geldi.