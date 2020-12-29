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’dan çocuklara kışlık kıyafet desteği

ATV dizisi ’da ’u oynayan Özge Törer’den anlamlı hareket. Güzel oyuncu, tüm dizi ekibi adına yeni yıl vesilesiyle Hayır Kapısı Derneği’ne bağış yaptı. İhtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet desteğinde bulunan Törer’in bu jesti karşısında ekip arkadaşları çok duygulandı.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 ABONE OL
‘Bala Hatun’dan çocuklara kışlık kıyafet desteği

Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonunda da reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman' dizisinde 'Bala Hatun' karakterini canlandıran Özge Törer, yeni yıl vesilesiyle Hayır Kapısı Derneği'ne yaptığı bağışla takdir topladı.

Derneğe oyuncu ve ekip arkadaşları adına bağış yapan Törer, ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet desteğinde bulundu. Oyuncu arkadaşları ve 'Kuruluş Osman' ekibi genç oyuncunun bu jesti karşısında duygulanırken; Hayır Kapısı Derneği de Törer'e desteğinden dolayı bir teşekkür mesajı yayınladı.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle Çarşamba günü ATV’de

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‘Bala Hatun’dan çocuklara kışlık kıyafet desteği
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