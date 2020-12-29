Bu da oldu! Çatalca'da 25 yıl sonra çöp dağları hortladı!

İstanbul şu an yaşadığı kuraklığı 25 yıl önce SHP'li İBB Başkanı Nurettin Sözen döneminde yaşamıştı! Kuraklık, su kesintileri, İSKİ skandalı derken Ümraniye'de patlayan çöp dağıyla birlikte Sözen tarihe karışmıştı. CHP, Sözen döneminin faturasını uzun yıllar ödemişti! İşte İstanbul'u yönetmek bu kadar önemli, büyük sorumluluk gerektiriyor!



Korona vaka sayısının en fazla İstanbul'da görülmesi yetmezmiş gibi kuraklık, çöp dağları, Nil Virüsü, Zika vs. hayra alamet değil! Bu yaz İstanbul'u zor günler bekliyor, en kötü senaryolar hesaba katılıp ona göre önlem alınmalı.