Bu da oldu! Çatalca'da 25 yıl sonra çöp dağları hortladı!

İstanbul'da Terkos Gölü'ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Çatalca'da çöp dağları oluşmaya başladı. Çöp dağlarında çekyattan moloza, araba lastiğinden yiyeceğe birçok farklı atık bulunuyor. Bu doğa olayı 25 yıldır görülmüyordu!
Özelikle ormana, boş arazilere atılan ve belediye ekipleri tarafından vaktinde toplanmayan atıklar zamanla çöp dağlarına dönüşüyor.
Aslında tehlike sofranıza kadar ulaşıyor. Fotoğrafta gördüğünüz çöplükte otlayan hayvanlardan elde edilen ürünleri 'organik' diye daha pahalıya yeme olasılığınız var!
Bu gittikçe büyüyen çöp dağları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) gözünden nasıl kaçmış? Çöp sularının içme suyuna karışma ihtimali bile var! Tabii su bulursanız!
Uzmanlar, İstanbul'un ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyelerinin düşmesiyle oluşan bataklık ve küçük gölcüklerin sivrisinek larvalarının üremesine neden olacağını söyleyip ekliyorlar: "Hiç görmediğimiz sivrisinek türleriyle karşılaşacağız. Kuraklık Batı Nil Virüsü, Zika, sıtma hastalıklarını tetikleyecek." Yoksa bu sivrisinekler kış mevsiminde olmamıza rağmen şu an bizi sokanlar mı?
İstanbul şu an yaşadığı kuraklığı 25 yıl önce SHP'li İBB Başkanı Nurettin Sözen döneminde yaşamıştı! Kuraklık, su kesintileri, İSKİ skandalı derken Ümraniye'de patlayan çöp dağıyla birlikte Sözen tarihe karışmıştı. CHP, Sözen döneminin faturasını uzun yıllar ödemişti! İşte İstanbul'u yönetmek bu kadar önemli, büyük sorumluluk gerektiriyor!
Korona vaka sayısının en fazla İstanbul'da görülmesi yetmezmiş gibi kuraklık, çöp dağları, Nil Virüsü, Zika vs. hayra alamet değil! Bu yaz İstanbul'u zor günler bekliyor, en kötü senaryolar hesaba katılıp ona göre önlem alınmalı.