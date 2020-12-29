Burç yorumlarınızda bugün ne var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 29 Aralık 2020 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Aralık 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 29 Aralık 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2021'İN EN PES ETMEYENİ: KOVA BURCU " başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 ARALIK 2020 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Jüpiter uyumsuzluğu spor sektöründeki tutarsızlıkları gözler önüne serebilir. Merkez Yüksek Hakem kurulu ile Futbol kulüpleri arasındaki gerilimli iletişim farklı bir seviyeye tanışırken, uluslararası organizasyonlar hakkında radikal kararlar alınabilir.

Koç: Sorumluluklarında fedakârca davranmak saygınlığını artırıyor. Çalışan bir Koç burcuysan istediğin statüye kavuşabilirsin.

Boğa: İleri görüşlülüğün bugün işine oldukça fazla yarayabilir. Seninle ortak iş yapmak isteyen bir akrabanın teklifini reddedilirsin. Maddi konularda rahata kavuşabilirsin.

İkizler: Yorucu bir gün olabilir. Evli bir İkizler burcuysan eşinle yeni bir ev fikri gündemini oldukça fazla meşgul ediyor.

Yengeç: İnsan ilişkilerinde politik davranabilirsin. Arkadaş grubunda tartışmalara aktif olarak katılmak yerine gözlemci olabilirsin. Son zamanlarda aldığın kilolarını vermek istiyorsun.

Aslan: Zihnini doğru yönlendiriyor olman rutin işlerinde sana kolaylık sağlıyor. Geçmiş dağınıklığını üzerinden atıyorsun. Daha planlı ve programlı olabilirsin.

Başak: Hayatına dair seçimlerini titizlik ile yapıyorsun. Arkadaşların konusunda seçici durabilirsin. Bazı insanların yalnızda iyi niyetin yüzünden senin iyi olduğunu düşünebilirsin.