Burç yorumlarınızda bugün ne var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 29 Aralık 2020 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Aralık 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 29 Aralık 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2021'İN EN PES ETMEYENİ: KOVA BURCU " başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Venüs-Jüpiter uyumsuzluğu spor sektöründeki tutarsızlıkları gözler önüne serebilir. Merkez Yüksek Hakem kurulu ile Futbol kulüpleri arasındaki gerilimli iletişim farklı bir seviyeye tanışırken, uluslararası organizasyonlar hakkında radikal kararlar alınabilir.
Koç: Sorumluluklarında fedakârca davranmak saygınlığını artırıyor. Çalışan bir Koç burcuysan istediğin statüye kavuşabilirsin.
Boğa: İleri görüşlülüğün bugün işine oldukça fazla yarayabilir. Seninle ortak iş yapmak isteyen bir akrabanın teklifini reddedilirsin. Maddi konularda rahata kavuşabilirsin.
İkizler: Yorucu bir gün olabilir. Evli bir İkizler burcuysan eşinle yeni bir ev fikri gündemini oldukça fazla meşgul ediyor.
Yengeç: İnsan ilişkilerinde politik davranabilirsin. Arkadaş grubunda tartışmalara aktif olarak katılmak yerine gözlemci olabilirsin. Son zamanlarda aldığın kilolarını vermek istiyorsun.
Aslan: Zihnini doğru yönlendiriyor olman rutin işlerinde sana kolaylık sağlıyor. Geçmiş dağınıklığını üzerinden atıyorsun. Daha planlı ve programlı olabilirsin.
Başak: Hayatına dair seçimlerini titizlik ile yapıyorsun. Arkadaşların konusunda seçici durabilirsin. Bazı insanların yalnızda iyi niyetin yüzünden senin iyi olduğunu düşünebilirsin.
Terazi: Etelediğin planlarında hızlı davranabilirsin. Atikliğin artıyor. Eleştiri oklarının hedefi olmana neden olan sorumluluklarını yerine getirmeye başlayabilirsin.
Akrep: Karalarının sürekli olarak eleştiri altında tutulması seni gerebilir. Ailen ile karşı karşıya gelmemeye özen göstermelisin.
Yay: Kaygılarını doğru kontrol etmek panik olmamanı sağlıyor. Kariyerin için olumlu kontrat ve anlaşmalara imza atabilirsin. Gelirini yükseltmek istiyorsun.
Oğlak: Sürekli olarak yaptığın spora ara vermen gereken bir kas ağrın olabilir. Kendini fazla zorlamıyorsun. Sağlıklı yaşam için beslenme düzenini bozmuyorsun.
Kova: Arkadaşlarının seni düşündüren tavırların son bulması kaygılarını ortadan kaldırıyor. Onları iletişim dillerine dikkat etmeleri konusunda uyarabilirsin.
Balık: Sorumluluklarını ihmal etmemelisin. Ailesi ile birlikte yaşayan bir Balık burcuysan dağınıklığın sebebi ile eleştirilere maruz kalabilirsin.
2021'İN EN PES ETMEYENİ: KOVA BURCU
Amaç içinde olan ve daima kararından dönmek istemeyen karakteriniz 2021 yılında da gücünü gösterirken yaş olarak, statü olarak ve unvan olarak sizden yüksekte olan kişilerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Amacınıza ulaşamadığınızı düşündüğünüz ne varsa, 2021 yılında bunları gerçekleştirmek için hırslı bir yapı içinde olabilirsiniz. Sizi sürekli eleştiren ve yanlış etkileyen kişilere karşı güçlü duruşunuzu sergilemekten ise korkmayacaksınız. Sizin için her zaman yola devam etmek ve engellere aldırış etmemek var. Engel ne kadar büyükse siz de o kadar gelişirsiniz. Pes etmek ise hem sizde hem de 2021'in ruhunda yok.
Kırıcı Olmamaya Dikkat!
Ne zaman nasıl davranılacağı konusunda bir sorununuz yok. Ancak 2020 yılında sizi duygusal anlamda etkileyen bazı düşünceler yeni yılda da zaman zaman aklınıza takılabilir, ritminizi bozabilir. Kabullenmek ve hayatı fark etmek konusunda bir sorununuz olmamasına rağmen size özellikle de işyerinizde bu konuda baskı yapan kişiler artabilir. 2021'in bir zorluğu da ikili ilişkilerinizdeki tıkanıklıklar olabilir, sıkışma ne olursa olsun cevap vermekten, hakkınızı aramaktan geri kalmayacaksınız. En doğru cevabı verirken kalp kırmamaya dikkat diyor gök kubbe…
Sevginin Gücünü Biliyorsunuz
10 Haziran'da hava burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması duygusal açıdan farklı süreçlere itebilir sizi… Nasıl mı? Daha önce çektiğiniz aynı duygusal problemleri çekebilir, stresten kilolar verebilirsiniz. Ancak yeni yılda hayatınıza giren yeni kişiler de olacak. Burcunuzdaki gezegen hareketleri size değer veren kişiye kalpten bağlanacağınızı ve yaralarınızı saracağınızı işaret ediyor. Unutmayın ki siz anlık yaşamıyorsunuz. Gördüğünüz sevgiye karşılık vermeyi de iyi biliyorsunuz. 2021 yılında sosyal hayatınızdaki tavırlarınız dikkat çekerken, üzülen taraf olmayacaksınız.
İlişkisi olan bir Kova burcuysanız; Sevdiğiniz kişi ile beraber yeni alışkanlıklar edinebilirsiniz.
Kalbi boş bir Kova burcuysanız; Kalbinizde umut yeniden yeşerecek.
2021'nin İlk Dört Ayında;
2021'nin İkinci Dört Ayında;
2021'in Son Dört Ayında;