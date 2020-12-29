"TOPLUMUN YÜZDE 80'İ AŞI OLURSA BU İŞTEN KURTULACAĞIZ"

Hürriyet'in haberine göre; Öncü olmak adına aşı yaptırma kararı aldığını söyleyen Çağla Şıkel, aşı öncesi ve sonrası için şunları söyledi: "TV programım dolayısıyla başından beri bu işin içindeyim.