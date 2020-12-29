Kanal D ile Hekimoğlu 31. Yeni bölüm fragmanı izle! İpek, Hekimoğlu'nun teklifine ne yanıt verecek?

Hekimoğlu 31. Yeni bölüm fragmanı izleyenleri bu akşam için heyecanlandırdı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisinde bu hafta Ateş ve İpek arasında geçen diyalog izleyenleri şoke ederken öte yandan yeni vakalar üzerinde ekibin çalışmaları da sürüyor. Komedi, aksiyon, aşk, drama gibi her türü bir araya toplayan yapıma dair detaylar merak ediliyor. Peki, Hekimoğlu 31. Yeni bölümde neler olacak? İşte Hekimoğlu 31. Yeni bölüm fragmanı izle ekranı ve tüm detaylar…

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE ŞOK DETAY!

Hekimoğlu, İpek'e bir teklifte bulunuyor!

Hekimoğlu 31. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video

İpek'in doğurganlık ilaçları aldığını öğrenen Hekimoğlu, İpek'e bir teklifte bulunur. İpek ise ne tepki vereceğini bilemez. İpek Ateş'in teklifini kabul edecek mi?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

OYUNCULARI KİMLER?

Damla Colbay, Timuçin Esen, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Okan Yalabık, Esra Eron, Seher Izgi