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’da iki sürpriz isim seyirciyle buluşuyor…

atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi ’ın yarın akşam ekrana gelecek 40’ıncı bölümünde kadroya katılan yeni oyuncular ilk kez seyirci karşısına çıkacak. 40’ıncı bölümde; ünlü isimler ve de ilk kez Kuruluş Osman seyircisinin karşısına çıkacak. Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen’in karakterleri şimdiden ‘Kuruluş Osman’ seyircisinin merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 12:13 Son Güncelleme: 29.12.2020 12:20 ABONE OL
Kuruluş Osman’da iki sürpriz isim seyirciyle buluşuyor…

Kuruluş Osman kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Mert Turak merakla beklenen sürpriz karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken; diziye katılacak iki yeni oyuncu da duyuruldu.

İKİ YENİ OYUNCU DUYURULDU

40'ıncı bölümde; ünlü isimler Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen de ilk kez Kuruluş Osman seyircisinin karşısına çıkacak.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle Çarşamba günü ATV’de

Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen'in karakterleri şimdiden 'Kuruluş Osman' seyircisinin merak konusu oldu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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Kuruluş Osman’da iki sürpriz isim seyirciyle buluşuyor…
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