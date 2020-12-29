Online derslerle piyano çalmayı öğrendi

'Kuruluş Osman'da Targun Hatun'u oynayan Zeynep Tuğçe Bayat, pandemi sürecini kendisini geliştirmek için fırsat olarak görüp verimli geçirdi. Kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile evli olan Bayat, evde kaldığı dönemde yazdığı senaryoyu bitirdi, ayrıca YouTube'dan piyano çalmayı öğrendi. Her gün düzenli olarak videolar izleyen oyuncu, klasik müzik eserlerini bile çalmaya başladı. Bayat, "Donanımlı bir oyuncu olmaya çalışıyorum" dedi. Öte yandan genç oyuncu, Commun Store'da takı tasarımlarıyla da hünerlerini sergiliyor.