Son dakika haberi: Ünlü fenomen Danla Bilic'e şok! Kameramanı ifşa etti...

DANLA PAYLAŞIMA DEVAM EDİYOR

Danla Bilic konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmazken sosyal medya ve video platformları üzerinden yayınlarına yeni kameramanı ile birlikte devam ediyor.

KAMERAMAN: İFŞA ETMEDİM! BENİ ENGELLİYORLAR

Diğer yandan konuyla ilgili olarak açıklama yapan taraf olan Bilic'in eski kameramanı mağdur olan tarafın kendisi olduğunu ve kesinlikle maliyetle ilgili bir şey bilmediği gibi bu konuda bir sahtecilik ya da dolandırıcılık imasında bulunmadığını belirtti.