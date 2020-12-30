Burç yorumlarınız bugün ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 30 Aralık 2020 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Aralık 2020 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 30 Aralık 2020 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2021'İN EN KENDİNE GÜVENENİ: BALIK BURCU" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merhametli gezegen Venüs, hayaller gezegeni Neptün ile kare açı yapıyor. Dünyanın her köşesi parayı konuşurken birçok hava yolu şirketinin el değiştirdiğine tanıklık edebiliriz. Salgınla ilgili daha önce duyulmamış araştırmalar 2020 yılının son gündemi olabilir.

Koç: Duruşundan ödün vermeyen bir insansın. Çalışan bir Koç burcuysan iş yerindeki verimin artabilir. Kendini maddi anlamda güvence altına almak istiyorsun.

Boğa: Artan temponu işlerini hızlı bitirerek yavaşlatmaya çalışıyorsun. Uzun süredir küs olduğun bir arkadaşına karşı yumuşayabilirsin.

İkizler: İletişimini doğru yönlendiriyorsun. Toplantılarda patronun sana daha çok söz hakkı verebilir. Evli bir İkizler burcuysan eşinle maddi sorunları aşmak için olumlu adımlar atabilirsin.

Yengeç: Kendi fikirlerini açıkça ifade etmek sorunlarında çözümleyici rol oynuyor. Çevrendeki bazı insanların seni eleştirmesini olgunluk ile karşılıyorsun.

Aslan: İş yerinde verimli olmakta zorlanıyor olabilirsin. Konsantrasyonunu bozan ekip arkadaşlarından sana yardımcı olmalarını rica edebilirsin.

Başak: Titizliğe ve hijyene olan düşkünlüğün artıyor. Fiziksel anlamda kendine iyi bakıyorsun. Dengeli beslenmeye dikkat edebilirsin.