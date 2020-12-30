Burç yorumlarınız bugün ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 30 Aralık 2020 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Aralık 2020 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 30 Aralık 2020 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2021'İN EN KENDİNE GÜVENENİ: BALIK BURCU" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Merhametli gezegen Venüs, hayaller gezegeni Neptün ile kare açı yapıyor. Dünyanın her köşesi parayı konuşurken birçok hava yolu şirketinin el değiştirdiğine tanıklık edebiliriz. Salgınla ilgili daha önce duyulmamış araştırmalar 2020 yılının son gündemi olabilir.
Koç: Duruşundan ödün vermeyen bir insansın. Çalışan bir Koç burcuysan iş yerindeki verimin artabilir. Kendini maddi anlamda güvence altına almak istiyorsun.
Boğa: Artan temponu işlerini hızlı bitirerek yavaşlatmaya çalışıyorsun. Uzun süredir küs olduğun bir arkadaşına karşı yumuşayabilirsin.
İkizler: İletişimini doğru yönlendiriyorsun. Toplantılarda patronun sana daha çok söz hakkı verebilir. Evli bir İkizler burcuysan eşinle maddi sorunları aşmak için olumlu adımlar atabilirsin.
Yengeç: Kendi fikirlerini açıkça ifade etmek sorunlarında çözümleyici rol oynuyor. Çevrendeki bazı insanların seni eleştirmesini olgunluk ile karşılıyorsun.
Aslan: İş yerinde verimli olmakta zorlanıyor olabilirsin. Konsantrasyonunu bozan ekip arkadaşlarından sana yardımcı olmalarını rica edebilirsin.
Başak: Titizliğe ve hijyene olan düşkünlüğün artıyor. Fiziksel anlamda kendine iyi bakıyorsun. Dengeli beslenmeye dikkat edebilirsin.
Terazi: Gündelik telaşlarını yavaş dindiriyorsun. Maddi olarak beklediğin geliri elde etmiş olman elini rahatlatabilir.
Akrep: Çevrendeki bazı insanların birbiri ile fazla samimi olmasına anlam vermeyebilirsin. Bu konuda şaşkınlığını gizleyemiyorsun.
Yay: Yorucu bir gün olabilir. İlişkisi olan bir Yay burcuysan karşı tarafın ailesi ile halledemediği sorunlarında yapıcı olarak sende müdahil olabilirsin.
Oğlak: Sevdiklerine karşı koruyucu ve sahiplenici olabilirsin. İnsanların dertleri ile dertlenmeyi bir kenara bırakarak kendi ailenin sorunlarına odaklanıyorsun.
Kova: Arkandan konuştuğunu duyduğun bir arkadaşına bazı sorular yönelterek onu gerebilirsin. Böyle bir duyum aldığını ona belli etmiyorsun.
Balık: Sosyal medyadan gördüğün bir kıyafeti satın almak isteyebilirsin. Bu konuda fikrine güvendiğin bir aile üyesine görüşünü sorabilirsin.
2021'İN EN KENDİNE GÜVENENİ: BALIK BURCU
Büyük düşüncelerle ve fikirlerle gireceğiniz 2021 yılında az da olsa kaygılarınız olabilir. Bu kaygınızın sebebini geçen yılda olduğu bu yılda da bulmak ve çözmek isteyeceksiniz. Öyle bir yıla giriş yapıyorsunuz ki hayatınızdaki kırılma anlarını 2021 yılında yaşayabilirsiniz diyor gök kubbe. Hem çevrenizde bıraktığınız etkinin değişimini hissedecek hem de güvendiğiniz kişilerin ne olursa olsun size olan desteğini hissedeceksiniz. Kalbinize dokunan kişilere sıkıca sarılacak, kıymet bileceksiniz.
Sosyal Becerileriniz Kuvvetleniyor
Tarihler Mayıs'ın 14'ünü gösterdiğinde burcunuzda konumlanacak olan Jüpiter maddi anlamda yeni alternatif kazançların önünü açacak olsa da en çok da sosyal yandan destekleyecek sizi. Sorun yaşadığınız arkadaşlıklarınız, işyerinizdeki çözülemeyen ilişkiler, aile içindeki soğuk tavırlar gibi yaşanabilecek bütün terslikleri şans gezegeni Jüpiter ile tozlu raflara kaldıracaksınız. 2021 yılı hayatınıza yeni kişileri de dahil ederken, uzun zamandır hayatınızda olan ama artık anlaşamadığınız kişilere de elveda demeye hazırlanacaksınız. Sizinle aynı fikirde olan, ortak tecrübeleri yaşamış birisiyle de yakınlaşmanız söz konusu iken aşka karşı olan önyargılarınızı bir bir yıkmak isteyeceksiniz.
Değişimi Tam Manasıyla Yaşıyorsunuz
Hayatınızdaki insanlara kimi zaman kendinizden daha fazla değer verdiniz. Yeri geldi en çok onları düşündünüz. Ancak bu durumun artık son bulmaya başlaması 2021'in bir başka gelişmesi olacak. Kendinizi de düşünmenin zamanı geldi, düşüncelerinizi de dış görünüşünüzü de yenilemek isteyeceksiniz. İlk etapta düşüncelerinize format atacak sonra da dış görünüşünüzü değiştirmek isteyeceksiniz.
İlişkisi olan bir Balık burcuysanız; Yuvanıza yeni bir üye katılabilir. 2021'de aileniz büyüyebilir.
Kalbi boş bir Balık burcuysanız; Sevdiğiniz kişiyle evlilik fikrine daha sıcak bakacaksınız. Dünya evine girerken sakin bir süreç izleyebilirsiniz.
2021'nin İlk Dört Ayında;
2021'nin İkinci Dört Ayında;
2021'in Son Dört Ayında;