Haberler Günaydın Haberleri Covid-19 aşısı olan Çağla Şıkel 'ayrımcılık' iddialarına son noktayı koydu!

Covid-19 aşısı olan Çağla Şıkel 'ayrımcılık' iddialarına son noktayı koydu!

Ünlü manken Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde için gönüllü olmuş ve magazin gündemini sallamıştı. Dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan aşısı için gönüllü olan Şıkel, anında çekildiği karesini sosyal medyada paylaştı. Tartışma yaratan kareye ‘ayrımcılık yapıldı’ yorumları yağınca Çağla Şıkel'den açıklama gecikmedi. Şıkel, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu ve duruma açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:38 Son Güncelleme: 30.12.2020 11:58 ABONE OL
Covid-19 aşısı olan Çağla Şıkel 'ayrımcılık' iddialarına son noktayı koydu!

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu. 41 yaşındaki Çağla Şıkel, aşı olduğu anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısını oldum. Aşıdan değil Covid-19'dan korkun" demiş ve herkese aşı olmaya davet etmişti.

Şıkel'in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Aşı için gönüllü olan ünlü sunucuya 'nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı?' mesajları atıldı.

'BU ÇALIŞMAYA DENEK OLARAK KATILAN 8 BİN VATANDAŞTAN BİRİYİM'

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şıkel şunları söyledi:

"Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm... Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3 çalışmalarına Sağlık Bakanlığımıza başvurarak gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim.

Bana yapılan aşı da olabilir plasebo (gerçek olmayan) da olabilir. Şu an bunu doktorlarımız dahil kimse bilmiyor. Çünkü sistem tüm dünyada böyle işliyor. Sonucunu, Faz 3 çalışması sonuçlandığında herkes gibi bende öğrenmiş olacağım.

Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir. Aslında bence siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız. Saygılar."

ARKADAŞINA GÖNDER
Covid-19 aşısı olan Çağla Şıkel 'ayrımcılık' iddialarına son noktayı koydu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA