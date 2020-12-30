‘Disiplinli bir anne olduğum için Volkan’la çatışıyoruz’

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den samimi açıklamalar... Son dönemde saçlarını bakır, mavi gibi renklere boyatan Demirel, yaptığı bu değişikliklerle ilgili şöyle konuştu:

'DEPRESYONDA DEĞİLİM'



"Herkes 'Niye saçını bu kadar sık değiştiriyorsun, bir sorunun mu var?' diye soruyor. Neden kadınların fiziksel özellikleri üzerinden yakıştırmalar yapılıyor anlamıyorum. Psikolojim bozuk değil. Hatta salgın döneminde kendimle daha fazla ilgileniyorum. Kendimde bir sürü yeni şey keşfettim. Depresyonda değilim. Saç rengimi değiştirme sebebim, kendimden biraz sıkılmış olmamdı. 10 yıl önce asla saçımı maviye boyamaya cesaret edemezdim. Başkalarının ne düşündüğünü zerre umursamıyorum."



'ÇOCUKLARIMIN ÜZERİNDE GÖLGE OLMAK İSTEMEM'



İki kızı olan Demirel, çocuklarıyla ilişkisini de şöyle anlattı: "Bazen sabrım taşıp kızgın bir anne oluyorum, bazen çok sakin. Ama genel olarak rahat bir anneyim. Onların üzerinde gölge olmak istemiyorum. Kendi başlarına bir şeyleri halletsinler. Disiplinliyim de. Bu yüzden Volkan'la çatıştığımız çok oluyor. Benim 'Hayır' dediğime, o 'Evet' diyor. Özetle normal bir anneyim."