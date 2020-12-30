22 BİN TL'YE KİRALAMIŞLAR

Bir çekime katılmak için İstanbul'a gelen aile, dairelerini kiraya verdikleri için otele yerleşmiş. İlk başta dairelerini olduğu gibi tutmaya karar veren ancak sonrasında gelen bir teklifle 22 bin TL karşılığında kiraya veren aile, İstanbul'da kalacakları süre boyunca otelde konaklayacak.