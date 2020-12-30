Eylül ayında Barselona'ya taşınan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, işleri için geldiği İstanbul'da artık kendi evleri olmadığı için otele yerleşti.
Hürriyet'in haberine göre; Oğulları Azur'un eğitimi için Barselona'ya taşınan ünlü popçu Gülşen ve aranjör eşi Ozan Çolakoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi.
Geçen yıl Costa Brava'dan 4 milyon liraya ev alan çift, bir süre İspanya-Türkiye arasında mekik dokumuş, sonrasında da tamamen Barselona'ya taşınmaya karar vermişti.
22 BİN TL'YE KİRALAMIŞLAR
Bir çekime katılmak için İstanbul'a gelen aile, dairelerini kiraya verdikleri için otele yerleşmiş. İlk başta dairelerini olduğu gibi tutmaya karar veren ancak sonrasında gelen bir teklifle 22 bin TL karşılığında kiraya veren aile, İstanbul'da kalacakları süre boyunca otelde konaklayacak.