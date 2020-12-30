Geçtiğimiz haftalarda bir süredir birlikte olduğu iş insanı Hacı Sabancı ile evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Kayı, nişanda çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
İş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Zeynep Nazlı Kayı, evlilik yolunda ilk adımı attı. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde nişanlandı. 27 yaşındaki Kayı, nişandan bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Nazlı Kayı, Sabancı ile birlikte çekilen bu karesine, "Aşkın olduğu yerde yaşam da vardır" notunu düştü.
Mutlu haberi bu kare ile duyurmuştu.
Anne Arzu Sabancı, geçtiğimiz cuma günü Kayı ailesinin Bursa'daki evinde gerçekleşen nişan sonrası mutlu haberi bu kare ile duyurmuştu.
Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı fotoğrafa, nazar boncuğu emojisi koymuştu.