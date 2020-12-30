Haberler Günaydın Haberleri Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nın nişan pozu sosyal medyayı salladı!

ile ’nın nişan pozu sosyal medyayı salladı!

Aradığı mutluluğu sosyetik güzel 'da bulan iş insanı , geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlenme teklifinde bulunmuştu. Kayı, mutlu haberi hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Sosyetik güzel, sevgilisi ile birlikte çekilen karesini "Evet" notuyla paylaşmıştı. Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Zeynep Nazlı Kayı, yolunda attı. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Nazlı Kayı, Hacı Sabancı çifti, geçtiğimiz günlerde nişanlandı. 27 yaşındaki Kayı, nişandan bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:34 Son Güncelleme: 30.12.2020 09:39 ABONE OL
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nın nişan pozu sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz haftalarda bir süredir birlikte olduğu iş insanı Hacı Sabancı ile evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Kayı, nişanda çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

İş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Zeynep Nazlı Kayı, evlilik yolunda ilk adımı attı. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde nişanlandı. 27 yaşındaki Kayı, nişandan bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Nazlı Kayı, Sabancı ile birlikte çekilen bu karesine, "Aşkın olduğu yerde yaşam da vardır" notunu düştü.

Mutlu haberi bu kare ile duyurmuştu.

Anne Arzu Sabancı, geçtiğimiz cuma günü Kayı ailesinin Bursa'daki evinde gerçekleşen nişan sonrası mutlu haberi bu kare ile duyurmuştu.

Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı fotoğrafa, nazar boncuğu emojisi koymuştu.

Nazlı Kayı- Hacı Sabancı çiftinin pandemi sonrası nikah masasına oturması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nın nişan pozu sosyal medyayı salladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA