Osman Bey kılıç kuşandı, Kayı Obası’na böyle seslendi

Bamsı Bey, Osman Bey'i "Giydiğin kaftan Oğuz Kaan âdetidir. Alparslan'ın ruhu, Kılıç Arslan'ın imanı, Süleyman Şah'ın kanı, Ertuğrul Gazi'nin emanetidir. Gayrı sen giymişsin. Giyene beylik getirir. Beyliğin kutlu olsun" sözleriyle karşıladı. Bamsı Bey, Ertuğrul Gazi'nin kılıcını teslim ederken "Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Gazi pusatıdır. Gayrı sen taşıyacak ve gazilerin serdarı sen olacaksın. Cenab-ı Hakk seni gaza yolundan ayırmasın" dedi. Kayı Obası'na seslenen Osman Bey'in sözleri herkesi gururlandırdı: "Gayrı emanet teslim alınmış, pusat kuşanılmıştır. İmdi birlik olma, dirlik olma ve devlet olma vaktidir. Gaza ataşı harlanacak, ceng meydanı şenlenecek, yeni fetihler ve yeni zaferlerle Kayı sancağı ötelere daha ötelere taşınacaktır. Adil olun; adalet bulacaksınız. Gayret edin; destek göreceksiniz, sabredin; kurtuluşa ereceksiniz. Gazilerim, ahilerim, bacılarım, gardaşlarım. Özge bir devlet kuracağız. Evlatlarımıza, gaza aşkımızı, adalet tutkumuzu ve gayretimizi emanet edeceğiz. Ta ki sancağımızı, adımızı ve davamızı cihanın dört bir yanına taşıyıp her nerede bir mazlum varsa umut olsunlar, rahmet olsunlar, nur olsunlar. Kıskançlığı kadirşinaslıkla, miskinliği gayretle, düşkünlüğü seciyeyle ve iki yüzlülüğü dürüstlükle değiştirmeliyiz. Hakka tapan kadılar, hürriyet aşkıyla yanan askerler ve işinin ahlakına sahip tüccarlar yetiştirmeliyiz. Büyük kitaplar yazmalı, büyük fikirler üretmeli, büyük alimler yetiştirmeli, büyük medreseler inşa etmeli, büyük olmalı ve büyük yaşamalıyız. Tarihin bu millete yüklediği vazife budur ve bu yol şüphesiz Hakk'ın yoludur."

OSMAN BEY'İN SÖZLERİ HERKESİ GURURLANDIRDI

Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi? Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 40'ıncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.