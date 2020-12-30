Papa’nın ajanları Nikola ile buluştu

Osman Bey'le kimliklerini saklayarak tanışan ikili, bu ziyarette amaçlarını açık etti. Nikola ziyaretçilerini "İmparatorluk topraklarındasın Petrus, burada haddini bileceksin. Papa'nın adamlarına burada iyi gözle bakmayız. Konstantinapolis'i yakanları Kulucahisar'ı alanlara tercih etmeyiz" sözleriyle karşılarken, Süleyman adını kullanan Petrus Nikola'ya Papa'nın mektubu iletti. "Türk obaları Osman'ın arkasında birleşmemeli. Bu çok tehlikeli olur" diyen Petrus, Nikola'ya sağ kolu Flatyus'u Kayı Obası'ndan kaçırabileceğini söyledi. Nikola, bu teklife şüpheyle yaklaşırken Petrus "Flatyos yanına geldiğinde neler yapabileceğimizi anlayacaksın. Ve o zaman saygı göstermeyi öğreneceksin" sözleriyle meydan okudu. Papa'nın ajanlarına güvenmeyen Nikola, ziyaretin ardından Helen'den ikisinin peşine adam takmasını ve her hareketlerini takip etmesini istedi.

OSMAN BEY, DÜNDAR BEYİN OYUNUNU NASIL BOZACAK?

Papa'nın Söğüt'e gönderdiği ajanların hedefi ne? Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların Papa'nın Söğüt'e gönderdiği ajanların hedefi ne? Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi? Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 40'ıncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.