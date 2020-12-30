Son dakika: Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak programa veda etti!

CİDDİ BİR AMELİYAT GEÇİRECEK

Magazin programının bugün yayınlanan canlı yayında duygusal anlar yaşayan Seren Serengil, Dumping Sendromu nedeniyle ameliyat olması gerektiğini bunun için de şehir dışına çıkacağını söyledi. Canlı yayında veda konuşması yapan Serengil, "Seyahat etmek zorunda olduğum için bugün yayından erken ayrılacağım. Ben bu hayatta herkesle didişirim. Bunlar (Bircan Bali ve Arto) benim ömürlük dostlarım. Sene genel itibariyle kötüydü ama biz program içinde çok güzel geçirdik" dedi.