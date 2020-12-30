Atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın setini ünlü teknik direktör Mustafa Denizli ziyaret etti. Dizinin yönetmeni Veli Çelik'ten diziyle ilgili bilgiler alan Mustafa Denizli, Akıncı'yı merakla beklediğini söyleyip tüm set ekibine ekran yolculuğunda şans diledi.