'ÇOCUKLARIMIN ÜZERİNDE GÖLGE OLMAK İSTEMEM'

İki kızı olan Demirel, çocuklarıyla ilişkisini de şöyle anlattı: "Bazen sabrım taşıp kızgın bir anne oluyorum, bazen çok sakin. Ama genel olarak rahat bir anneyim. Onların üzerinde gölge olmak istemiyorum. Kendi başlarına bir şeyleri halletsinler. Disiplinliyim de. Bu yüzden Volkan'la çatıştığımız çok oluyor. Benim 'Hayır' dediğime, o 'Evet' diyor. Özetle normal bir anneyim."