Deniz Akkaya'dan Tuğba Özerk'e hakaret davası

Manken Deniz Akkaya'ya sosyal medya hesabı üzerinden "Zavallı" ve "Deve" diye hakaret mesajları atan popçu Tuğba Özerk'e dava açıldı. Özerk'in 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor



UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ



Tuğba Özerk, bir TV programında annesiyle ilgili açıklamalar yapan Deniz Akkaya'ya tazminat davası açmış ancak mahkeme davanın reddine karar vermişti. Özerk, bunun üzerine sosyal medyada Akkaya hakkında "Zavallı" ve "Deve" şeklinde mesaj paylaştı. Savcılığa başvuran Akkaya, suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı ve yapılan paylaşımın kaldırıldığını belirleyip dosyayı uzlaşma büroya gönderdi. Ancak Akkaya, uzlaşmayı kabul etmeyince Özerk hakkında hakaret ve tehdit iddiasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.