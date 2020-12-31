Bu manşetler 2020’ye damga vurdu Günaydın farkı

Günaydın, birbirinden iddialı manşetleriyle 2020 yılına da damga vurdu. Tüm Türkiye magazin olaylarını, skandalları, yasak ilişkileri, ünlülerin karantina günlerini ve pandemiyle mücadelesini GÜNAYDIN'dan takip etti. 2021'e girmemize sayılı dakikalar kala işte GÜNAYDIN'ın en çok konuşulan manşetlerinden bazıları…

Şiddetin kamera kayıtlarına ulaştık

Ozan Güven'in darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz'un olay sonrası evden yalın ayak kaçtığını gösteren kamera kayıtlarına GÜNAYDIN ulaştı, 'Şiddetten Yalın Ayak Kaçış' başlığıyla haber yaptı.

Otostopçulara karşı uyardık

Günaydın, geçen yaz Bodrum'da türeyen gizemli otostopçuları ve yardım bahanesiyle yaklaşıp insanları dolandırmaya çalışanları 'Bodrum'da otostop ve yardım tuzağı' başlığıyla manşete taşıyıp tatilcileri uyardı.



Erken'in sahte belge paylaşımı olay oldu

Ece Erken Haziran'da sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşandığına dair belgeyi sosyal medyada yayınladı. Ancak İstanbul Aile Mahkemesi, 'Biz böyle bir karar vermedik' diyerek Erken'in resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. GÜNAYDIN'ın duyurduğu olay günlerce TV programlarına konu oldu.



Mega yalakalığın sırrını çözdük

'Mega yalakalığın altından mega rant çıktı' başlıklı haberimizde; konserinde Ekrem İmamoğlu'na 'İstanbul'un üzerine güneş gibi doğdunuz' diyen Tarkan'ın yaptığı yalakalığın nedenini açıkladık. 13 yıldır arsasına imar izni alamayan Tarkan'ın dosyasının altıncı kez İBB Meclisi'ne geldiği ortaya çıktı.



Koca dehşeti çok konuşuldu



Reyhan Çağla Bezci, işadamı eşi Efe Bezci'den şiddet gördüğü gerekçesiyle polise sığındı. Mağdur kadının "Kocam kapıyı kırdı, beni yerlerde sürükledi" sözleri geçtiğimiz Haziran ayında GÜNAYDIN'a manşet oldu.



Aile sırrını deşifre ettik

Erol Büyükburç'un kızı Jeyan Büyükburç, üvey kardeşi olduğunu iddia eden Esra Çakmak hakkında ilk kez konuştu. Büyükburç "Esra mahkemeye başvurdu. DNA testi istedi. Ona destek oldum ama babamın mezarını gizlice açtırması beni yaraladı" dedi.

Gizli nikahı biz duyurduk

Oyuncu Selin Demiratar, beş aydır birlikte olduğu iş adamı Mehmet Ali Çebi ile gizlice evlendi. Beykoz'da aile arasındaki nikahı 29 Haziran'da GÜNAYDIN duyurdu



Uyanıkların maskesini düşürdük

'Karantina Delen Uyanıklar' haberinde; koronavirüs salgınından ve sokağa çıkma yasağından bunalan bazı İstanbullular'ın Demirciköy'deki ormanlık alandaki kamp macerası konu edildi.



Yeğenin vukuatını ortaya çıkardık

Özcan Deniz'in ehliyetsiz olarak otobanda 250 km. hız yapan yeğenine adli kontrol geldi. 16 yaşındaki haylaz genç, artık haftanın üç günü karakola gidip imza verecek. Çok konuşulan bu haber 'Haylaz yeğene polis gözetimi' başlığıyla GÜNAYDIN'da yer aldı.