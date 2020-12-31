Deniz Akkaya'dan akıllara zarar açıklama! Sosyal medyada tepki yağdı

Deniz Akkaya, bir magazin programı olan "Söylemezsem Olmaz"a konuk oldu ve gündemdeki haberleri yorumladı. Deniz Akkaya, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası çocuklar için kendisine paylaşım ricası geldiğini, gelen yardım taleplerinin hepsine yanıt veremediği için de suçluluk duyduğunu söyleyen şarkıcı Mustafa Sandal'ın yorumu hakkında şoke eden bir tepkide bulundu. Akkaya, ünlü şarkıcı için "SMA hastalarından önce aylardır evde işsiz oturan müzisyenler var önce onlara sahip çıksın" dedi.