Haberler Günaydın Haberleri Deniz Akkaya'dan akıllara zarar açıklama! Sosyal medyada tepki yağdı

'dan akıllara zarar açıklama! Sosyal medyada yağdı

Açıklamalarıyla sık sık polemik yaratan manken , geçen günlerde "" programına katıldı. Programda 'ın hastalarına yönelik yaptığı açıklamaya gösteren Deniz Akkaya, "SMA hastalarından önce aylardır evde işsiz oturan müzisyenler var önce onlara sahip çıksın" ifadelerini kullandı. Akkaya'nın akıllara durgunluk veren bu sözleri sosyal medyayı salladı. Ünlü mankene sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi. İşte o tepkiler...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 10:42 ABONE OL
Deniz Akkaya'dan akıllara zarar açıklama! Sosyal medyada tepki yağdı

Deniz Akkaya, bir magazin programı olan "Söylemezsem Olmaz"a konuk oldu ve gündemdeki haberleri yorumladı. Deniz Akkaya, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası çocuklar için kendisine paylaşım ricası geldiğini, gelen yardım taleplerinin hepsine yanıt veremediği için de suçluluk duyduğunu söyleyen şarkıcı Mustafa Sandal'ın yorumu hakkında şoke eden bir tepkide bulundu. Akkaya, ünlü şarkıcı için "SMA hastalarından önce aylardır evde işsiz oturan müzisyenler var önce onlara sahip çıksın" dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Deniz Akkaya'nın SMA hastalarıyla ilgili sözleri sosyal medyada da büyük tepki çekti. Twitter kullanıcıları "Deniz Akkaya" etiketi altında paylaşım yaparak tepki gösterdi. İşte o paylaşımlardan bazıları...

ARKADAŞINA GÖNDER
Deniz Akkaya'dan akıllara zarar açıklama! Sosyal medyada tepki yağdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA