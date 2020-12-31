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ile ayrıldı mı? Şiddet iddiaları sonrası flaş gelişme!

Sosyetenin ünlü ismi , bir süredir 'un yıldızı 'la aşk yaşıyordu. İlişkilerini gizlemeyen ve birlikte el ele görüntü vermekten çekinmeyen çift hakkında son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Taşpınar'ın, geçen aylarda önceki sevgilisini darp ettiği ortaya çıkan ve hakkında ‘Yaralama, tehdit ve hakaret’ suçlarından iki ayrı dava açılan Çağrı Atakan’dan ayrıldığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 15:34 Son Güncelleme: 31.12.2020 16:32 ABONE OL
Eda Taşpınar ile Çağrı Atakan ayrıldı mı? Şiddet iddiaları sonrası flaş gelişme!

Sosyetenin ünlü ismi Eda Taşpınar ile oyuncu Çağrı Atakan'ın yaz ortası Alaçatı'da başlayan ilişkisi sona erdi. Daha önceki sevgilisini darp ettiği ortaya çıkan ve hakkında 'Yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından iki ayrı dava açılan Çağrı Atakan'ın, Eda Taşpınar ile ilişkisinin bittiği iddia edildi. Ayaklı Gazete'nin haberine göre ikili, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı.

ÇAĞRI ATAKAN SURVİVOR'A MI KATILIYOR?

Sevgilisi Eda Taşpınar'dan ayrılan oyuncu Çağrı Atakan'ın, Survivor 2021'e katılacağı da öne sürüldü. Atakan, böylece aşk acısını Survivor'da unutacak…

DARP İDDİALARI OLAY YARATMIŞTI

Öte yandan sosyetik güzel Eda Taşpınar, aşk orucunu Çukur dizisi ile adını duyuran oyuncu Çağrı Atakan ile bozmuştu. Eda Taşpınar'ın 'Çukur' dizisinde Remzi karakterini oynayan Çağrı Atakan ile aşk yaşadığı haberleri geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Eda Taşpınar'ın sevgilisi Çağrı Atakan'ın eski sevgilisine şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Çağrı Atakan hakkında 'Yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından iki ayrı dava açılmıştı.

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Eda Taşpınar ile Çağrı Atakan ayrıldı mı? Şiddet iddiaları sonrası flaş gelişme!
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