Sosyetenin ünlü ismi Eda Taşpınar ile oyuncu Çağrı Atakan'ın yaz ortası Alaçatı'da başlayan ilişkisi sona erdi. Daha önceki sevgilisini darp ettiği ortaya çıkan ve hakkında 'Yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından iki ayrı dava açılan Çağrı Atakan'ın, Eda Taşpınar ile ilişkisinin bittiği iddia edildi. Ayaklı Gazete'nin haberine göre ikili, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı.