Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın kendi gibi oyuncu kızı Ezo Sunal anne olmak için gün sayıyor. Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti. Evliliklerini basından uzakta yaşayan ikili, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.