Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan ayrılan Ece Erken'den ilk açıklama: Yeni bir sayfa açtım!

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yaparken yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan Ece Erken, magazin gündeminden düşmüyor. Evli ve çocuklu avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı ilişki nedeniyle işinden olan Erken, uğruna savaştığı ilişkisini geçen günlerde sonlandırdı.
Haziran ayında eşinden boşanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşkı biten ünlü sunucu, ayrılığı sosyal medya hesabından "Hayatımda kimse yoktur" sözleriyle duyurdu.
AYRILIK SONRASI İLK AÇIKLAMA
Ayrılığın ardından gözlerin çevrildiği Ece Erken, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Yılın son günlerinde tek başına alışverişe çıkan sunucu, dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceledi.
Ece Erken, "Yeni bir sayfa açtım artık aşk hayatımla gündeme gelmek istemiyorum kariyer odaklı olacağım" şeklinde konuştu.
OTOMOBİLİN CAMINI KIRMIŞTI
Ece Erken ve Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sürpriz birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, evinin önündeki arabalara zarar veren bir kadının görüntülerini sosyal medyada paylaşmış, incelenen görüntülerin ardından o kadının sunucu Ece Erken olduğu anlaşılmıştı.