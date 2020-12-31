Bir dönem Justin Bieber ile yaşadığı romantik ilişkiyle konuşulan model ve bikini tasarımcısı Sahara Ray şimdi de Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Ray, bir takipçisinin isteği üzerine, birkaç yıl önce bir köpek tarafından yüzünden ısırıldığı dönemde çektiği bir videoyu paylaştı.