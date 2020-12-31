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: 'Dudağımı ısırdı' dedi ama kimse inanmadı!

Bir dönem ile yaşadığı romantik ilişkiyle konuşulan model ve bikini tasarımcısı şimdi de paylaşımıyla oldu. Sahara Ray, bir takipçisinin isteği üzerine, birkaç yıl önce bir tarafından yüzünden ısırıldığı dönemde çektiği bir videoyu paylaştı. Fakat Sahara Ray'in hayranları bu "köpek ısırığı" olayına inanmadı. Onun, dudaklarını dolgunlaştırmak için estetik bir müdahale yaptırmış olduğunu ve sonucunda da böyle göründüğünü ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 08:02 Son Güncelleme: 31.12.2020 08:30 ABONE OL
Sahara Ray: 'Dudağımı köpek ısırdı' dedi ama kimse inanmadı!

Bir dönem Justin Bieber ile yaşadığı romantik ilişkiyle konuşulan model ve bikini tasarımcısı Sahara Ray şimdi de Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Ray, bir takipçisinin isteği üzerine, birkaç yıl önce bir köpek tarafından yüzünden ısırıldığı dönemde çektiği bir videoyu paylaştı.

Sahara Ray, birkaç yıl önce dudağının köpek tarafından ısırıldığını söyleyerek bir video paylaştı. Ray, videosuna, "Temelde sadece basit bir yara vardı ama dikiş atıldığında böyle görünüyordu. Aşırı derecede şişmişti" diye yazdı.

KİMSE İNANMADI

Fakat Sahara Ray'in hayranları bu "köpek ısırığı" olayına inanmadı. Onun, dudaklarını dolgunlaştırmak için estetik bir müdahale yaptırmış olduğunu ve sonucunda da böyle göründüğünü ileri sürdü.

BİKİNİ MODEL VE TASARIMCI

Avustralyalı Sahara Ray, ülkesinin önde gelen sörfçülerinden Tony Ray'in kızı. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Sahara Ray, bikini modeli ve tasarımcı olarak biliniyor.

JUSTİN BİEBER'LA AŞK YAŞADI

Sahara Ray, 2016 yılında Justin Bieber ile kısa süren romantik bir ilişki yaşamıştı. İkili, aynı yıl Hawai'de paparazzilere samimi görüntüler içinde yakalanmıştı.

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Sahara Ray: 'Dudağımı köpek ısırdı' dedi ama kimse inanmadı!
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