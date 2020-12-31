"Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk oldu. Emel Müftüoğlu'ndan sonra programa katılan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmaya "Binlerce dansöz var" şarkısıyla giriş yaparak adeta izleyenleri coşturdu. Kenan İmirzalıoğlu da o anlara alkış tutarak eşlik etti. Ortaç, yarışmaya başlamadan önce önemli açıklamalarda bulundu.

Serdar Ortaç 'Milyoner'de ilk kez açıkladı! | Video

"O ŞARKIYI BANA CAKA SATAN KİŞİYE YAZMIŞTIM"

Sibel Can'ın seslendirdiği 'Padişah' şarkısından bahseden Ortaç, 'Padişah' şarkısının hikayesini de ilk defa "Kim Milyoner Olmak İster"de paylaştı. Ortaç, "O zaman bana caka satan biri vardı. Kendini çok yüksekte görüyordu. Galiba o aklıma geldi. Yani 'hepimiz aynıyız' demek istedim. Kimse Sultan değil, kimse padişah değil. Yarın ne olacağımız belli değil" diye konuştu.

"O ŞUAN SÜRÜNÜYOR"

"Kim Milyoner Olmak İster"in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ise o 'caka satan kişi'nin durumunu sordu. Ünlü şarkıcı Ortaç ise, "O süründü, şuan sürünüyor." dedi.