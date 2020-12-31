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Ünlü isimler için paylaştı…

Öğretim Görevlisi Dr. , eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından boğazı kesilip yakılarak katledildi. Sözer'in canice katledilmesi tüm 'yi ayağa kaldırdı. Aylin Sözer'in ölümü sadece yakınlarını değil, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. dünyasının ünlü isimleri de yaşanan olaya tepkilerini hesaplarından dile getirdi.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 08:32 Son Güncelleme: 31.12.2020 08:57 ABONE OL
Ünlü isimler Aylin Sözer için paylaştı…

İstanbul Maltepe'de öğretim üyesi Aylin Sözer, tanışıklığı nereden olduğu bilinmeyen, emniyetin ulaştığı bazı kaynaklarca "eski sevgili" olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından vahşice katledildi. Katil zanlısının, Sözer'i önce boğazından bıçakladığı, daha sonra üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdiği öğrenildi.

Sözer'in ölümü sadece yakınlarını değil, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Magazin dünyasının ünlü isimleri de yaşanan olaya tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

ALİŞAN

"Karısını, sevgilisini döven, şiddet gösteren arkadaşınızsa; arkadaşlığınızı bitirin. Camianızdaysa uzaklaştırıp, çalışmasını engelleyin. Akrabanızsa; konuşmayın, reddedin. Komşunuzsa ya da sokakta böyle bir şey görürseniz polise ihbar edin. Allah bunların belasını versin. Bitmediler şerefsizler."

ÇAĞLA ŞIKEL

"Mesela artık bu yaşananların bir son bulması ve bir daha yaşanmaması için gerekli cezalar verilse mi? #AylinSözer..."

PINAR ALTUĞ

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden #AylinSözer etiketiyle paylaşımda bulundu.

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Ünlü isimler Aylin Sözer için paylaştı…
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