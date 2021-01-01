Atv ayların değil, yılların birincisi!

ARALIK AYINDA DA ZİRVE ATV'NİN!

Televizyonların en çok izleneni olan atv, Aralık ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün – 20+ ABC1, Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme paylarıyla rakiplerine fark atarak zirvede tek başına yer aldı.

"DİZİ ATV'DE İZLENİR!"

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşıdı. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert...