Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya'dan manidar yeni yıl paylaşımı: Dersimizi aldık...

Magazin dünyasının en çok merak edilen isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, komedyen Cem Yılmaz ile biten ilişkisinin ardından sık sık konuşuluyor. Serenay Sarıkaya, biten birlikteliği sonrası sosyal medyada oldukça aktif.
Aşk yorgunu Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 29 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak annesiyle çekildiği yeni yıl pozları ile beğeni topladı.
"DERSİMİZİ ALDIK..."
Serenay Sarıkaya, yaptığı paylaşıma "2020 bize çok şey öğrettin... Dersimizi aldık... 2021 senden çok umutluyuz. Sağlıkla gel, huzur, neşe, iyilik, güzellik, bolluk bereket getir... Annemle herkese gönülden harika bir yıl diliyoruz. Kucak dolusu sevgiler, öpücükler..." mesajını not düştü.
Sarıkaya'nın paylaşımı büyük ilgi görürken, manidar mesajı da hayranlarının dikkatini çekti.
Öte yandan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra annesiyle birlikte soluğu Kaz Dağları'nda almıştı. Gönlüne göre bir arsa bulan Sarıkaya, şimdilerde hayalindeki evin projesini çizdirmekle uğraşıyor. Her detayla bizzat ilgilenen güzel oyuncu, önümüzdeki yazı kendi evinde geçirmek istiyor.