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'dan ayrılan 'dan manidar yeni yıl paylaşımı: Dersimizi aldık...

’dan ayrıldıktan sonra annesiyle birlikte soluğu Kaz Dağları’nda alan ünlü oyuncu , sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Annesi ile birlikte geçen haftalarda tatile çıkan Sarıkaya, her hareketini anbean yayınlıyor. Şimdilerde yalnız hayatına alışmaya çalışan güzel oyuncu, yeni yılı da annesiyle birlikte geçirdi. Serenay Sarıkaya'nın son paylaştığı pozları büyük beğeni toplarken, yeni yıl dilekleri de dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 1.1.2021 16:56 Son Güncelleme: 1.1.2021 17:18 ABONE OL
Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya'dan manidar yeni yıl paylaşımı: Dersimizi aldık...

Magazin dünyasının en çok merak edilen isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, komedyen Cem Yılmaz ile biten ilişkisinin ardından sık sık konuşuluyor. Serenay Sarıkaya, biten birlikteliği sonrası sosyal medyada oldukça aktif.

Aşk yorgunu Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 29 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak annesiyle çekildiği yeni yıl pozları ile beğeni topladı.

"DERSİMİZİ ALDIK..."

Serenay Sarıkaya, yaptığı paylaşıma "2020 bize çok şey öğrettin... Dersimizi aldık... 2021 senden çok umutluyuz. Sağlıkla gel, huzur, neşe, iyilik, güzellik, bolluk bereket getir... Annemle herkese gönülden harika bir yıl diliyoruz. Kucak dolusu sevgiler, öpücükler..." mesajını not düştü.

Sarıkaya'nın paylaşımı büyük ilgi görürken, manidar mesajı da hayranlarının dikkatini çekti.

Öte yandan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra annesiyle birlikte soluğu Kaz Dağları'nda almıştı. Gönlüne göre bir arsa bulan Sarıkaya, şimdilerde hayalindeki evin projesini çizdirmekle uğraşıyor. Her detayla bizzat ilgilenen güzel oyuncu, önümüzdeki yazı kendi evinde geçirmek istiyor.

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Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya'dan manidar yeni yıl paylaşımı: Dersimizi aldık...
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